Ana María Aldón es aislada por lo ocurrido en Telecinco y Ion Aramendi ordena cortar el directo

Ana María Aldón ha preocupado enormemente a todos por el ataque de ansiedad que ha sufrido durante el debate de ‘GH DÚO 2’. La situación en la casa es muy complicada y los índices de conflictividad no paran de escalar. Los hermanos Finito y Keroseno han dinamitado la convivencia y casi toda la casa está en pie de guerra con ellos. El ambiente es irrespirable.

Una tensión que ha sido palmaria en pleno directo cuando se han celebrado los posicionamientos de cara a la segunda expulsión del reality, que tendrá lugar el próximo jueves en la gala con Marta Flich. La mayoría se ha colocado detrás de Finito para que sea el que abandone el concurso. Le acusan de envenenar a su hermana e instigar la animadversión.

Pues bien, cuando era el turno de Marc Florensa y de exponer sus razones, Finito se ha tirado un pedo sin pudor como réplica a los alegatos en negativo de sus compañeros de ‘GH DÚO’. El momento ha causado un revuelo tremendo, dispersando a todos los concursantes por el olor pestilente. Algunos, como Mayka Rivero, han pedido su expulsión a la organización por tamaña falta de decoro.

Por primera vez en la historia de @ghoficial, se disuelve temporalmente la ceremonia de posicionamientos por uso de armas químicas 💩







Sin embargo, la más afectada ha sido Ana María Aldón, cuyos nervios están a flor de piel. Tiene muchos frentes abiertos con varios compañeros, pero le duele especialmente el que mantiene con Finito y Keroseno, a los que tenía estima al principio de la experiencia. Así, ante esta atmósfera irrespirable -nunca mejor dicho- la diseñadora ha protagonizado un brutal ataque de ansiedad porque, según ella, las miradas de ambos le retrotraen a épocas de oscuras.

Tanto es así, que Ion Aramendi, al verla descompuesta, le ha pedido que abandonara el salón inmediatamente y que se dirigiera al confesionario. No obstante, pese a la intimidad con el presentador, Ana María Aldón no ha sido capaz de calmarse y ha dado lugar a una escena muy angustiosa en la que no podía articular palabra por los evidentes temblores que estaba sufriendo. Desde casa ha sido un instante muy indigesto.

Por favor el drama de Ana María después del pedo de Finito

ME ESTÁ DANDO ALGO









Ana María: "Nunca sabes por donde va a venir"





Ante esto, Ion ha pedido cortar la señal con el confesionario de forma instantánea para que no se siguiera retransmitiendo en televisión algo tan desagradable y violento para los espectadores. A continuación, ha sido tratada por el Súper y el equipo del reality de Telecinco. Minutos más tarde, el conductor del debate ha informado de que Aldón se había tranquilizado relativamente y la hemos podido ver hablando con su hija, Gema Aldón, más serena.