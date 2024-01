Ana María Aldón se desploma en ‘GH DÚO’ ante la información que ha recibido: «Me duele»

Ana María Aldón y, Marc Florensa, su pareja en ‘GH DÚO’ han entrado en una guerra sin cuartel en la casa de Guadalix. Los dos han entrado con fuertes cuentas pendientes que saldar, pues él fue su representante hasta que ella supuestamente le dejó tirado de la noche a la mañana. Ahí nació su animadversión.

Y aunque el comienzo de la convivencia parecía relajado, lo cierto es que esa calma tensa ha saltado por los aires cuando Marc ha hecho una broma sobre esa mítica frase de Ortega Cano de ‘estamos tan a gustito’. Algo que no ha hecho gracia a la diseñadora y así se lo ha transmitido con evidente molestia.

Ante ello, Marc Florensa ha montado en cólera y le ha acusado de censurarle y coartarle todo el tiempo y de no dejarle ser libre en el concurso. Y lo ha hecho con mucha vehemencia y tirando los cubiertos con agresividad. Por su parte, Ana María Aldón no ha aguantado el enfrentamiento y se ha derrumbado.

Y mientras la andaluza se ha ido a su cuarto y más tarde al confesionario a llorar, Marc se ha dedicado a hacerle un traje a medida, rajando duramente contra ella y tildándola de manipuladora y victimista, capaz de exagerar las emociones para engañar a la audiencia y metérsela en el bolsillo.

Todo esto se ha mostrado delante de todos en el salón de la casa en la gala especial de ‘GH DÚO’ que Telecinco ha programado este martes. «¿Dónde me he metido?», ha sido la primera reacción de Ana María Aldón al ver la situación límite en la que se están colocando tanto ella como su pareja de concurso.

"¿Dónde me he metido?" @anamariaaldono y @marcflorensa empiezan a tener rencillas. ¿Os lo esperabais?



🔁 Para nada, empezaron muy bien

❤️ La paz no podía durar mucho tiempo#GHDúoSuperMartes pic.twitter.com/Ynr1VjS3uv — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

Acto seguido, rota en llanto, ha clamado que no está dispuesta a que sus seres queridos la vean así porque ella ha ido a ‘GH DÚO’ a pasarlo bien. «No quiero que mi familia me vea así», ha sollozado. «Entiendo que esto funciona así, pero me duele porque soy humana», ha añadido.

«Yo conozco a Ana María, sé que no hace nada con maldad, pero su actitud para mi es victimista. Yo la comprendo, pero me sobrepasa que tuviéramos una tontería de discusión y lo exagere y me deje de violento y se vaya llorando», ha argumentado Marc Florensa. Ella, como contrarréplica, ha tachado de «fea» la actitud que está adquiriendo.

Por otro lado, Asraf Beno ha opinado sobre esta cruzada: «Han entrado en un juego de decirse todo de broma que al final ha acabado afectado más a Ana María Aldón. Son cosas suyas, pero a mi lo de que se está haciendo la victima no me parece adecuado, porque si tiene esos sentimientos no me parece bien que la haga de menos diciendo que está haciéndose la víctima».

Aun así, Marc Florensa no ha cedido un ápice en su idea sobre Ana María y ha vuelto a retratarle duramente sin clemencia a pesar de verle totalmente derrumbada en directo: «Su personalidad me sobrepasa, el victimismo, el llanto, esa pasión, ese folclore que tiene ella me sobrepasa».