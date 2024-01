Alba Carrillo dispara esta revelación de su pacto con Ana Rosa y quién hay detrás de su filtración

Tras ser despedida de Mediaset, Alba Carrillo inicia una nueva etapa profesional volviendo a TVE donde ya trabajó como colaboradora en ‘Amigas y conocidas’. Ahora regresa a la cadena pública como uno de los fichajes bomba de ‘Bake Off: famosos al horno‘ donde coincidirá con amigas como Rocío Carrasco o Yolanda Ramos y Terelu Campos.

El salto de Alba Carrillo a TVE como concursante de ‘Bake Off’ coincide con la noticia de que ha llegado a un acuerdo con Mediaset y Unicorn Content después de demandarles por «despido improcedente» y de que a pesar de no tener contrato fijo, al llevar muchos años trabajando en diferentes productoras era una trabajadora de Mediaset de forma continuada y acusaba al grupo de hacer «fraude de ley».

Hace unos días, Chismógrafo publicaba en exclusiva que Alba Carrillo había firmado un pacto con la productora de Ana Rosa Quintana. Según la información, la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ había llegado a un acuerdo económico con una cifra de cuatro ceros y un pacto de confidencialidad. Asimismo, según revelaban «Alba ha desistido de todas las codemandadas, salvo de la de Unicorn, que era la empresa con la que mantenía contrato en el momento de la extinción y la que le va a abonar ese importe acordado».

Este lunes durante un encuentro con la prensa en la presentación de ‘Bake Off’, Alba Carrillo no se mordía la lengua al hablar de cómo desde la productora de Ana Rosa alguien se había saltado el pacto de confidencialidad. «Alguien se ha saltado a la torera el acuerdo de confidencialidad y no he sido yo. Estoy callada como una muerta. Cuando se llega a un pacto, lo mínimo es cumplirlo. Pero hay gente de la que no te puedes fiar. Ni firmando son capaces de cumplir«, soltaba Alba según recoge El Confi TV.

«Estoy muy contenta. Verdaderamente contenta. Los trabajadores tenemos unos derechos y vuelvo a confiar en la justicia. Todo bien. Tú verás. Hay gente que no se rasca el bolsillo ni… si no lo ven muy negro, no firman», añadía al respecto.

Alba Carrillo habla claramente de la filtración de su pacto con Unicorn

Curiosamente, Alba Carrillo se encontraba en plenas grabaciones de ‘Bake Off’ cuando se enteró de que alguien había filtrado su acuerdo con la productora de Ana Rosa Quintana. «Al verlo publicado me quedé muerta. Estaba grabando y me dijo un redactor que había salido lo del acuerdo. Muy fuerte. Obviamente, ha venido del otro lado ¿Sorpresa? Ninguna. Hay cierta gente que me puede sorprender con que sea elegante y que cumplan lo que dicen…», soltaba sin pudor.

«Estoy muy conforme. Me ha tocado la lotería en todos los aspectos. Ni en mis mejores sueños pensaba, cuando lloraba y todo, que el día del juicio iba a tener un coche de producción esperándome porque tenía que irme corriendo a grabar. Ha sido de decir ‘ole, ole, qué suerte», terminaba diciendo sobre este acuerdo con el que da carpetazo a su paso por Mediaset.