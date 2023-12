Un invitado utiliza su visita a ‘OT 2023’ para pegar un hachazo a ‘El Hormiguero’: «No vayáis…»

Este miércoles 6 de diciembre, los concursantes de ‘OT 2023’ han recibido una nueva visita en la academia. Después de que otros ex-concursantes como Miki Núñez o Nia fueran a verles, en esta ocasión era Dave Zuelueta, ex-concursante de ‘OT 2018’ el que acudía para darles una completa lección de lo que es el mundo de la música. Pero además de anunciarles que se retira temporalmente, el gaditano se atrevía a soltar un consejo sobre ‘El Hormiguero’.

Y posiblemente la visita de Dave Zulueta de ‘OT 2018’ es la que más puede haberles servido a todos los concursantes de ‘OT 2023‘ por el baño de realidad que les ha dado. El gaditano, que fue el quinto expulsado de su edición, ha anunciado que se retira del mundo artístico tras diagnosticarle una depresión hace unos meses y les ha contado todo lo que les espera fuera del concurso por cruel que sea.

«Este es el punto álgido. Luego hay una suerte que un 1% de nosotros lo consigue que es subir, pero esto es algo que cuesta mucho remontar. No dura para siempre. Todo lo que sube baja y cuando baja, baja bien y uno no está preparado», les empezaba a decir Dave a sus ‘hermanos pequeños’. «Yo vengo a anunciar que me voy, me retiro, dejo la música, el teatro y dejo el arte», anunciaba antes de lanzar un gran zasca a ‘El Hormiguero’.

«Lo tengo que dejar porque siento que estoy desenamorándome y en una profesión vocacional como esta es muy necesaria la ilusión. Y tengo que pagar mi casa y mis cosas. Decido irme yo, que no me echen, no agonizar. Irme en un momento que la carrera puede ir para arriba o para abajo. Me voy a despedir, no sé durante cuánto tiempo», añadía Dave.

El consejo de Dave en ‘OT 2023’: «No vayáis a ‘El Hormiguero'»

Tras responder a todas las dudas de los concursantes de ‘OT 2023’, Dave Zulueta aprovechaba para darles un consejo a todos ellos dejando un dardazo a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. «Lo único que os voy a decir que no hagáis cuando salgáis. Bebed, follad, todo con método como decía Lola Flores. Disfrutad de la vida y de la fama que tendréis al principio. Disfrutarlo todo mucho, pero no vayáis a ‘El Hormiguero’«, soltaba sin ningún tipo de pudor.

«Gran consejo«, apostillaba Salma dejando claro lo que piensa también ella del programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. De este modo, Dave no dudaba en soltar una pulla contra el espacio producido por 7 y acción después de lo sucedido hace tan solo unos días con el comentario homófobo del piloto de Moto GP, Jorge Martín y de que el propio Motos le riera la gracia y el público de plató fuera alentado para que aplaudiera.

«El mejor consejo»: Aplausos a Dave tras su visita a ‘OT 2023’

Como era de esperar, el comentario de Dave en ‘OT 2023’ sobre ‘El Hormiguero’ ha generado un sinfín de reacciones en «X». Así, son muchos los que han aplaudido al ex-concursante de ‘OT 2018’ por su valentía. Y muchos destacan que sin duda es el mejor ejemplo que ha dado alguien que ha ido al talent que ahora emite Amazon Prime Video.

"Disfrutadlo todo mucho… pero no vayáis al Hormiguero"



Dave: "Cuando salgáis de la academia, disfrutad de todo mucho, pero no vayáis al hormiguero".



Dave: 'Disfrutadlo mucho, pero no vayáis al Hormiguero'

Salma: 'Gran consejo'



Salma: 'Gran consejo'



Dave: cuando salgais bebed follad disfrutad pero no vayáis al Hormiguero!



JAJAJAJAJAJAJAAJAJA

Dave se acaba de coronar!

Dave: "Cuando salgáis, bebed, f0llad, disfrutad de la familla del principio, pero por favor no vayáis al Hormiguero"



Dave: mi consejo es que al salir, beber, follar, disfrutar de la fama del momento, pero no vayáis nunca al hormiguero



QUE ME AHOGO



Dave: disfrutar todo mucho pero no vayáis al hormiguero



Visita de Dave:

Ha hecho que los heteros levanten la mano

Ha contado una realidad que nunca se cuenta

Aconseja que nunca vayan al hormiguero

Ha hecho que Álvaro dijese que era la twinka de la edición



Un genio, director de orquesta.#OTDirecto6D pic.twitter.com/i9JijjFYfF — lucia (ot era) (@melendixporro) December 6, 2023

