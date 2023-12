Las redes cancelan ‘El Hormiguero’ por este «asqueroso» comentario homófobo ante Pablo Motos

‘El Hormiguero’ de Pablo Motos recibía este lunes en su plató a Jorge Martín, el piloto madrileño de MotoGP que es subcampeón del mundo y ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del motociclismo. Durante su entrevista, el piloto la liaba con un comentario homófobo que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

Nada más entrar al plató, Jorge Martín le daba un regalo a Pablo Motos para agradecerle que le llevara a ‘El Hormiguero’ pues para él ir al programa de Trancas y Barrancas era un sueño.

Durante la charla, Pablo Motos le preguntó a su invitado que es lo que le sucedió durante la última carrera del Mundial en el que perdió la competición. «No lo perdí en la última carrera, ha sido un año muy complicado. Mi objetivo a principio del año era ser top 3 y estoy feliz del año que he hecho», decía con orgullo Jorge Martín en ‘El Hormiguero’.

«Ha sido una temporada en la que he hecho un gran salto del año pasado a este. Me caigo mucho, tengo muchas operaciones, pero he aprendido mucho en constancia», recalcaba el piloto. Tras ello, recordaba lo que le sucedió en la carrera de Indonesia. Y es que parece que «sentirme tan superior en ese momento pasó factura». «Puedes ganar la carrera por décimas o un segundo que los puntos son los mismos», añadía.

El comentario homófobo de Jorge Martín

Al escucharle, Pablo Motos le comentaba que se le veía alguien muy competitivo. «Soy una persona muy competitiva. Si me rayo quiero entrar antes que tú hasta al ascensor«, confesaba sin pudor. Y es que tiene tan mal perder que incluso cuando juega a algo con su novia y ella le gana le deja de hablar de lo que se cabrea.

Tras ello, el presentador de ‘El Hormiguero’ quiso saber si esa competitividad le permitía ser amigo del resto de pilotos. «Yo sinceramente solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con relación de casi prácticamente hermanos», aseveraba.

«Con los otros es que no pretendo ser su amigo, son mis rivales. No es igual adelanta a Aleix que a otros, yo voy a ir a tope a tope y o te quitas o te quito. Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último», terminaba soltando Jorge Martín haciendo un comentario homófobo.

Gran indignación con la «homofobia» de Jorge Martín en ‘El Hormiguero’

Estas palabras completamente fuera de lugar no pasaban desapercibidas y el hecho de que Pablo Motos le riera la gracia y animara al aplauso del público tampoco gustaba a la audiencia. Así, «X», anteriormente Twitter se llenaba de críticas hacia ‘El Hormiguero’ y hacia el propio Jorge Martín.

Así, muchos incluso se han acordado de lo que dijo Alfonso Guerra hace dos semanas junto a Pablo Motos quejándose de la censura por no poder hacer «chistes de maricones y enanos».

¿Ha dicho "marica el último"?

Ha dicho "marica el último"



Casi estamos en 2024 💀💀💀 pic.twitter.com/FKKHDUYfXK — Hugo 💻💙 (NUEVA) (@hugo_cnm2) December 4, 2023

Un día más de televisión blanca y familiar.



pic.twitter.com/S56rNGcpgO — Jose Manuel Sánchez (@jose_manuelsn) December 4, 2023

Y se ríe. Un joven diciendo estas burradas en ‘prime time’ y le aplauden. Al parecer, y en contra de lo que se dijo en este mismo programa hace unos días, sí se pueden hacer bromas de maricones. La homofobia sigue siendo aplaudida en España.#JorgeMartínEH https://t.co/C3Pb6Fn5cx — Julio César Ortega (@JC_Ortega_) December 4, 2023

Hace un par de semanas, otro señor decía en ese mismo plató que ya no se podían hacer chistes de homosexuales. Chistes, no sé, pero comentarios rancios… Aquí lo tenemos. #JorgeMartínEHpic.twitter.com/cq1GgZ9UaZ — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) December 4, 2023

Supongo que Alfonso Guerra estaba hoy de regidor animando al público a aplaudir el comentario homófobo de Jorge Martín en el programa de la libertad de expresión. #JorgeMartínEH https://t.co/PCGabLnQE5 — Jesús Arrayás (@ArrayasMont) December 4, 2023

-El entrevistador lo ha dicho

-El presentador le ha reído la gracia

-El regidor ha ordenado que el público aplauda



Pablo Motos y El Hormiguero dando asco una noche más https://t.co/qSzyMQK1tz — Ibon Uría Molero (@iuriamolero) December 4, 2023

Veis como se pueden hacer chistes con maricones. Pablo Motos ha tragado saliva. https://t.co/bULSTSv5u6 — Borja Terán (@borjateran) December 4, 2023

No sólo lo ha dicho, sino que la gente lo ha aplaudido 🤦‍♂️ https://t.co/hgCqowU7RX — Pablo Machuca (@Pablo__Machuca) December 4, 2023

No concibo tener frente a mí a alguien que diga eso y no recriminárselo, ya sea en privado o en tv. https://t.co/MZCRRf8r9y — Germán González (@german_online) December 4, 2023

A este chaval lo patrocina Red Bull, que está muy bien que luego hagan campañas LGTBIfriendly pero que igual podían también dar alguna formación en igualdad para evitar este bochorno homófobo en prime time en 2023 https://t.co/CdHgdZuVtA — David Noriega (@David_Noriega) December 4, 2023

No puedo más con esta basura. https://t.co/BsKN6jzrsV — LALACHUS2 (@lalachus2) December 4, 2023

Luego saldrá Alfonso Guerra a llorar por no poder hacer chistes de homosexuales y enanos.



Este señor, sea quien sea, nunca lo había visto, dice esto en directo en el programa de mayor audiencia de España y nadie le afea el comentario asqueroso. https://t.co/BkTQs2OzUt — Asier Manrique (@AsierManri) December 4, 2023

En esos segundos de silencio incómodo entre la broma, la risa y los aplausos forzados por el regidor está la Españita del siglo XXI. https://t.co/3eQS6cXGXu — Jorge Rubio (@Jorxrubio) December 4, 2023

Llega un momento en el que un programa llega a ser INSALUBRE a nivel psicológico y social. Hoy en día hasta mi mujer de 51 años y yo recriminamos el otro día a una amiga que dijera “son mariconadas”. No entiendo los aplausos posteriores al comentario y la sonrisa de Motos. https://t.co/OUycpsgQHW — Ander Pérez Nemowave (@Nemowave) December 4, 2023

Esto es directamente repugnante https://t.co/58gvaRUTjl — Saul Montes (@SaulMontes) December 4, 2023

Sabe usted que es lo que quiero?

Que cancelen el hormiguero https://t.co/0iNBuEVbuq — Dani Garbi (@DaniGarbi99) December 4, 2023

Menuda vergüenza de programa en el que se dicen estas cosas, en pleno 2023 ¡y encima se ríen!

Debería pensarse mucho cualquier artista ir a promocionarse a un estercolero como este. https://t.co/B4ndSFcJHQ — Diego Azul (@diego_rebollo) December 4, 2023

Mientras en OT asistían a una charla sobre la comunidad LGTBI+, en El Mierdaguero ocurría esto. Bochornoso. https://t.co/tiamZL9yej — SÁLAMANKESO (@salamankesso) December 4, 2023

no sé qué me parece más bochornoso, homófobo y asqueroso si lo que dice, cuando se ríe Pablo Motos o el aplauso del público. ¡Que asco!🤮 https://t.co/bHGdpQdTSt — ñannm (@nicknunier) December 4, 2023

Homofobia en prime time. ¿Cuántas marcas patrocinan a ese programa y a ese tal #JorgeMartínEH ? Es para ver en el orgullo como esas empresas se ponen la bandera LGTBI. Bochornoso. https://t.co/BAAU1DGPTO — Miguel (@migrp_) December 4, 2023

Vomitivo. Podemos cancelarlo a este niñato y al puto programa de las hormigas? https://t.co/ESho0LxKgq — toɴɪ ɑʀjoɴɑᱼᴘérᴇz (@ToniArjona) December 4, 2023