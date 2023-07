El famoso concursante de ‘Operación Triunfo’ al que han ofrecido concursar en ‘GH VIP’

El próximo mes de septiembre vuelve a Telecinco uno de los programas más esperados, ‘GH VIP’, el cual llevaba sin emitirse desde 2019. Y regresará con importantes cambios, como la baja de Jorge Javier Vázquez, que será sustituido por Marta Flich.

Todavía se desconoce qué famosos y famosas se encerraran en la casa más famosa de la televisión. Pero, coincidiendo con el regreso del reality, ha salido a la luz uno de los fichajes frustrados de la última edición, que ganó Adara Molinero y en la que participó Mila Ximénez. Se trata de Dave Zulueta, exconcursante de ‘Operación Triunfo 2018’.

Ha sido él mismo el que lo ha reconocido: «Me llamaron para ofrecerme participar en ‘GH VIP’, en la edición de Mila Ximénez. Me dijeron que iba a ser el desahogo cómico de la edición, que también musical y que podría hacer un directo». Aunque en un primer momento dijo que sí, finalmente rechazó la oferta de Telecinco tras recibir la propuesta de escribir un poemario.

El motivo por el que Dave rechazó participar en ‘GH VIP’

«Dije que no, luego llamé a mi madre, me convenció y dije que sí. Luego me ofrecieron lo del libro y volví a decir que no. Renuncié a muchísimo más dinero y muchísimo más reconocimiento por ganarme el respeto de las personas que yo pensaba que tenía que ganármelo», explica el cantante.

Además, Dave también ha confesado que no quería dar una mala imagen en ‘GH VIP’: «Yo al final soy de Cádiz y Mila, a la que yo siempre he admirado y siempre me ha encantado, porque no ha tenido pelos en la lengua nunca, llega y me dice algo por la mañana y yo me peleo. Y eso es lo que yo no quería. No quería pelearme. A mí en ‘Operación Triunfo’ nadie me dijo nada por la mañana y no me peleé ninguna vez. Pero me llega ella u otro, porque seguro que ni siquiera sería ella porque me habría llevado estupendamente, seguro que me hubiera peleado». Este es el motivo por el que declinó participar en ‘GH VIP’.