Un colaborador de ‘Fiesta’ clama por su despido tras lo ocurrido al creer que no le graban

Este domingo, el plató de ‘Fiesta’ se revolucionaba por algo que había sucedido entre el equipo de colaboradores. Y es que el programa de Emma García está preparando un concurso de canto con motivo de las navidades. Sin embargo, parece que uno de los colaboradores se niega a participar en el especial del programa de Unicorn Content.

«¿Me podéis decir que es lo que está pasando entre los colaboradores y esas grabaciones de los ensayos para las navidades?», les preguntaba Emma García a sus compañeros después de que este sábado se destapara que había problemas de egos y rifirrafes por el concurso de talentos que prepara ‘Fiesta’ para estas navidades.

Tras abrir este tema en la mesa de debate, Saúl Ortiz, subdirector y colaborador de ‘Fiesta’ entraba en escena. Al verle, Emma García le comentaba que ella le conocía muy bien y no le veía bien. «Estoy enfadado», reconocía. «Con muchos de vosotros y con el planteamiento que está habiendo con este concurso de talentos. Estoy teniendo problemas porque hay muchos celos y envidias y no es broma», explicaba el periodista.

Emma quería saber más y pedía que se descubrieran los problemas que se estaban generando y quienes eran los colaboradores que lo estaban haciendo. «Son muchas personas, pero el otro día vivimos una situación bastante tensa y complicada con una persona que se quiso borrar del concurso», aseveraba Saúl Ortiz antes de que se ofrecieran las imágenes en las que se veía cómo José Ángel Leiras se negaba a participar en el concurso.

«No pasa nada, no voy a concursar y ya está. Tengo muchas cosas que hacer aquí como para salir en ese concurso. No voy a salir. Hablé con el señor y me dijo que me iba a retocar la voz y no me la ha retocado. Entonces o me retoca la voz, o no salgo», se escuchaba decir al colaborador de ‘Fiesta’ en la redacción del programa.

«Yo soy consciente de que hay una persona a la que se le ha retocado la voz. Se están haciendo por debajo trampas», confesaba entonces Saúl. Y era entonces cuando Leiras aparecía en el plató completamente indignado con que se le hubiera grabado y hubieran emitido esas imágenes.

José Ángel Leiras, muy molesto con la dirección de ‘Fiesta’: «Si queréis me despedís»

Así, José Ángel Leiras no se contenía y se plantaba ante la dirección de ‘Fiesta’ y el propio subdirector, Saúl. «Me acabo de enterar de que se me graba en la redacción sin que yo lo sepa», se quejaba el colaborador. «Yo no he hecho nada», se justificaba Leiras al ver cómo se le estaba tachando de «tramposo».

«El otro día me enfadé real en la redacción, me fui a mi casa que me llevaban los demonios con la dirección del programa y me negué a cantar. Dije que si queréis despedirme me despedís, pero yo no canto», se plantaba Leiras. «Aquí se había pactado de una manera…», trataba de explicar el colaborador. «Haciendo trampas», matizaba Saúl Ortiz provocando la ira de su compañero. «No se hicieron trampas. De un primer momento se dijo que grabábamos y que como no todos tenemos voz, utilizar el auto tune y arreglar un poco las voces y eso se acuerda así. Y yo me encuentro con la canción grabada sin modificar y yo no canto», sentenciaba.