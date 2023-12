Sofía Cristo mete el susto en el cuerpo con este anuncio sobre lo visto con Ángel en ‘De Viernes’

Sofía Cristo ha acudido este lunes a ‘Espejo Público’ y, a pesar de que aseguró hace unos días que no iba a hablar de todo lo referente a su hermano Ángel Cristo, la colaboradora se ha despachado a gusto anunciando medidas legales contra él y contra algunos miembros, colaboradores o invitados, que han participado ‘De Viernes’ en Telecinco para complementar el feroz testimonio del hijo de Bárbara Rey.

«Al final mi madre y yo vamos a interponer las acciones legales adecuadas para proteger nuestro honor y nuestra intimidad porque estas calumnias, falacias y mentiras y este desprestigio público que se está haciendo tendrá unas consecuencias», ha comunicado en primer lugar. Un anuncio que, a buen seguro, meterá el susto en el cuerpo a más de uno.

«Vamos a tomar acciones legales contra todas las personas que han atentado contra nuestro honor, a todo el que haya injuriado y a todo el que haya afirmado cosas que no son ciertas y no se puedan demostrar», ha añadido Sofía Cristo; haciendo extensible esas medidas a colaboradores e invitados que han participado en ‘De Viernes’ u otros espacios de Telecinco.

«Mi madre está muy mal, ha sufrido un bajón de salud estos días y a mí me preocupa mucho. Mi madre tiene 73 años, no tiene la misma vitalidad que hace unos años. Ella lleva toda la vida luchando a contracorriente para ser la mejor madre y esto no se lo merece (…) No la voy a soltar de la mano, voy a estar siempre apoyándola», ha proseguido la DJ.

Acto seguido, Sofía Cristo ha hecho el silencio en el plató de ‘Espejo Público’ señalando al Ministerio de Igualdad: «Esto es un maltrato absoluto en público. Me hace gracia el Ministerio de Igualdad, que van a la tele a arropar a ciertas personas, pero a mi madre la han dejado sola. Que hagan algo de verdad, porque mucho marketing y mucha mierda pero en realidad estamos desamparadas ante la ley».

«No tengo ganas de entrar en esta guerra pública», ha puntualizado, pero, aun así, sí que ha admitido que su hermano no tiene clemencia ni por ella ni por su madre. «Yo no le importo, le doy igual. Y no me importa no importarle. Y tampoco le importa mi madre cuando dice esas barbaridades y cuando echa la culpa de todos sus fracasos a su madre», ha lamentado.

«Hay cosas tan feas y muy duras, muchas mentiras y por eso se tomarán acciones legales. No se puede permitir esto y yo me voy a encargar de que mi madre vaya hasta el final«, ha vuelto a incidir Sofía Cristo. Por último, la joven ha confesado que, ante esta situación, está poniéndose en manos de especialistas. «Estoy yendo a terapia otra vez, porque cualquier cosa emocional que me surja me puede llevar a una recaída», ha explicado.

Por el momento, Bárbara Rey no se ha pronunciado directamente ante esa demoledora entrevista de Ángel Cristo en ‘De Viernes’, pero sí que reaccionó el sábado a través del periodista Aurelio Manzano, al que, supuestamente, le envió el siguiente mensaje: «No reconozco a mi hijo y, a partir de hoy, mi hijo ha muerto para mi».