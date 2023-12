Ángel Cristo acusa a Bárbara Rey de machacar y «enterrar» a su padre en ‘De Viernes’

Tras dos semanas emitiendo su entrevista grabada, Ángel Cristo Jr. se sentaba en el plató de ‘¡De Viernes!’ para responder a las preguntas de Santi Acosta y Beatriz Archidona así como todos los colaboradores. Además, el hijo de Bárbara Rey ha contestado a todo lo que han dicho su madre y su hermana así como algunos colaboradores como Chelo García-Cortés o Carmen Borrego, entre otros.

Nada más sentarse en el plató, Ángel Cristo Jr. dejaba claro los motivos por los que ha decidido hablar y ha aprovechado para cargar contra ‘Cristo y Rey’, la serie de Antena 3 sobre la vida de sus padres al asegurar que nada de lo que muestra es verdad y que está hecha a la medida de Bárbara Rey. La serie muestra el calvario que sufrió Bárbara Rey con Ángel Cristo. Un calvario que el propio Ángel Cristo Jr. relató el primer día en ‘¡De Viernes!’ hablando del infierno que vivió su madre con su padre después de que incluso llegara a dispararla.

Sin embargo, desde el primer día ha sorprendido como Ángel Cristo Jr. ha llegado a decir que la verdadera «pesadilla» no era su padre sino su madre. Algo que ha vuelto a repetir este viernes generando mucha polémica con sus palabras y enzarzándose en varias ocasiones con Patricia Izquierdo e incluso con Beatriz Archidona por asegurar que su madre terminó «matando» a su padre por todo lo que dijo de él en los últimos años.

Al empezar a hablar de su padre, Ángel Cristo Jr. reconocía que se arrepiente de la exclusiva que concedió hablando de él por petición de su madre. «No me lo perdono porque mi padre no tenía forma de defenderse cosa que mi madre sí. Mi madre puede defenderse y muy bien, tiene un montón de palmeros. Pero mi padre estaba indefenso y ella lo machacó hasta que no pudo más. Ya sabía todo el mundo lo que había hecho mi padre. No había necesidad de machacarlo. Es que prácticamente lo enterró», soltaba.

«Que no se entienda mal, lo siento de verdad, que no lo malinterpreten porque mi madre pasó una vida horrible con mi padre, pero mi padre también cometió el gran error de casarse con mi madre. Nunca tenía que haberse casado con mi madre. Era un hombre de circo y mi madre no pertenecía a ese mundo», recalcaba después.

https://twitter.com/TodoSalseos/status/1733249356311019928

Estas palabras hacían a Bea Archidona, que no dudaba en ser clara con él. «No olvidemos, tu madre fue una mujer maltratada por tu padre», le decía la presentadora. «Por supuesto, la ha machacado pero estamos hablando de la etapa hasta el año 89. A partir de ahí mi madre tuvo la oportunidad de decir todo lo que le hizo mi padre. Mi padre obviamente de cara al público estaba totalmente desacreditado y merecido. Llega un momento en el que mi padre deambula por la vida solo y no había necesidad de hacer más sangre», insistía Ángel Cristo en su defensa.

Tras estas impactantes declaraciones, el programa rescataba algunas de las confesiones que, en su momento, Ángel Cristo dio sobre su padre. «Realmente mi padre era un hombre enfermo que no supo llevar el casarse con una persona como mi madre. Mi padre era el mejor en el circo, digan lo que digan. Un hombre de circo con ideas conservadoras», aseveraba. «Yo a mi padre lo único que le puedo echar en cara es que nunca ayudó a mi madre económicamente», proseguía diciendo.

«Mi padre murió antes de tiempo por los disgustos y por machacarlo públicamente. Cuando ya no era necesario, ya se sabía todo lo que había hecho mal, pero si coges una persona destruida, adicta e independiente pues acabas de hundirlo», sentenciaba Ángel Cristo Jr. volviendo a señalar a su madre como la culpable de que su padre acabara como acabó.

Ángel Cristo Jr. genera polémica en ‘¡De Viernes!’: «Mi madre volvió loco a mi padre»

Tras la emisión del vídeo, el debate proseguía en plató y Beatriz Archidona se interesaba por si alguna vez su padre le pidió perdón a su madre. «En alguna ocasión mi padre sí se ha arrepentido, pero porque él me lo ha dicho que él toda la vida ha estado enamorado de ella y nunca superó la ruptura, pero él sabe que merecía lo que pasó», le contestaba Ángel Cristo a la presentadora.

«Obviamente no era fácil estar con mi madre y que mi padre se pudo volver loco no es muy correcto, pero los dos tenían un carácter fuerte», añadía Ángel Cristo Jr. Al escucharle, Patricia Izquierdo se revolvía contra él por tratar de blanquear los malos tratos de su padre a su madre. «Mi padre era un celoso patológico. Pero tampoco puedo decir que fuera un enfermo de los celos, lo que digo es que cuando mi padre conoce a mi madre se casan en un mes y no les da tiempo a conocerse. Y no es consciente de que se casa con la mujer más guapa y no supo llevarlo. Mi madre tiene un carácter complicado y mi padre era un maltratador y de alguna manera le volvió loco, que no quita que fuera un monstruo», trataba de justificar Ángel.

«¿No sería él el que la volvió loca a tu madre?», le preguntaba Patricia Izquierdo. «¿Qué mi madre me pida que le haga las fotos con el rey es culpa de que mi padre la maltratara?», le replicaba Ángel. «No entiendo que blanquees a tu padre y que la culpa era de tu madre porque era una de las más grandes de España. Eso no quita que tu padre la maltratara», espetaba Patricia. «Yo no blanqueo a mi padre ni le justifico. ¿Pero porque mi padre maltratara a mi madre yo no puedo decir que mi madre me maltrató a mí? Y que porque mi madre fuera maltratada y me ha maltratado a mí la tengo que perdonar?»