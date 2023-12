Ángel Cristo da donde más duele a Chelo García-Cortés con lo que le dice de su madre

Una noche de viernes más, ‘¡De viernes!‘ ha dado la campanada en Telecinco gracias a sus exclusivas. El programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha tenido como principal plato fuerte la presencia de Ángel Cristo en plató. Después de dar a conocer su versión sobre su pasado junto a su madre, el invitado no ha tenido reparo en defenderse de las críticas recibidas. Una de ellas ha sido la de Chelo García-Cortés, íntima amiga de su madre.

El encargado de abrir dicho melón ha sido José Antonio León, quien se ha dirigido a Ángel asegurando que «Yo me esperaba con todas las declaraciones que se han hecho esta semana sobre todo de Sofía, que yo hablé con ella el otro día y me dice que te vas a arrepentir de todo. luego tú analizas si es una amenaza o un consejo. Yo me esperaba un Ángel… No sé».

En la misma línea y de forma más directa, el colaborador le ha formulado una pregunta cuanto menos polémica. «Te quiero preguntar directamente, ¿tú estás enfermo de algo? ¿Tú eres un tío que necesita un médico? ¿No eres consciente de lo que haces? Me ha sorprendido verte tan entero porque es lo que han estado contando ellas todo este tiempo», recalcaba el periodista en alusión a lo que han dicho de él entre otros Chelo García-Cortés.

Llegado el turno de réplica, Ángel Cristo ha contestado poniendo en la diana a Chelo García-Cortés: «Sí, ha habido gente que ha dado a entender que estoy enfermo de la cabeza. En concreto Chelo. Yo no quiero hablar en concreto de nadie, pero a veces es inevitable. Que Chelo diga que tengo un problema en la cabeza, que tengo un problema mental. Eh, esto se lo digo a Chelo, es faltarle el respeto a su propia madre y Chelo me entiende por qué lo digo».

Las polémicas palabras de Chelo García Cortés sobre Ángel

Cabe recordar que en unas declaraciones recientes, Chelo García-Cortés se refirió al hijo de Bárbara Rey con las siguientes palabras. «Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde», llegó a comentar la que fuese colaboradora de ‘Sálvame‘.

En la misma línea, el invitado ha tenido que ver un sinfín de críticas por parte de muchos colaboradores de televisión a los que ha ido respondiendo de forma contundente: «Es gente que ha hablado con mi madre y que están defendiendo a mi madre. Entiendo que en algunos casos la defiendan. Hay algunos colaboradores que han dicho barbaridades y que no habéis puesto».

Al escuchar a Carmen Borrego defender a su madre, Ángel no ha tardado en asestarle un golpe bajo. En concreto, el invitado ha apuntado: «Mi madre se ríe muchas veces de la situación de la relación que tuvo con Bigote. Ella realmente lo ha dicho muchas veces, lo hizo con un objetivo y el objetivo no creo que le guste a Carmen». Por si fuese poco, Ángel le ha vuelto a atizar diciendo: «Mi madre hizo el montaje con Bigote para joder a María Teresa».