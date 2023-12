Ángel Cristo apunta y dispara así contra Chelo García-Cortés sin miramiento en ‘De Viernes’

Este viernes, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a ser el gran protagonista de ‘¡De Viernes!’, el nuevo programa de Telecinco con Santi Acosta y Beatriz Archidona. En esta ocasión, el espacio ha emitido la segunda parte de la entrevista del hijo de Bárbara Rey en el que habla del chantaje al rey Juan Carlos. Pero también ha emitido otra entrevista de esta semana en la que se atreve a desafiar y retratar a Chelo García-Cortés.

Así, Ángel Cristo Jr. ha contestado a las declaraciones que han hecho tanto su madre Bárbara como su hermana Sofía. «No comprendo como ha tenido el valor de presentarse en el tanatorio de mi tío sabiendo lo que significa i tío para nosotros y todo lo que ha hecho», aseveraba. «Yo como padre no lo entendería jamás», sentencia al respecto.

Tras ello, Ángel no ha tenido reparos en decir que han intentado callarle esta semana con mentiras. «Yo voy a ir hasta el final si quieren hablar que sigan hablando. No están contando la historia como es, la están contando como les conviene para que yo quede totalmente desacreditado. Están jugando muy sucio y cruzando límites que jamás pensé que cruzarían», proseguía diciendo el hijo de Bárbara Rey antes de dirigirse a Chelo García-Cortés. «Yo no odio ni a mi madre ni a mi hermana, las quiero, pero tengo que contar mi historia», sentencia.

El mensaje que Bárbara Rey mandó a su hijo cuando supo que iba a salir en televisión



Tras ello, Ángel Cristo Jr. no duda en contestar a Chelo García-Cortés después de lo que ha comentado la periodista esta semana en ‘Espejo Público’. «Chelo no debería hablar absolutamente de nada. Yo he discutido un montón con mi padre porque me aseguraba que mi madre había tenido una relación con Chelo y yo lo negaba defendiendo a mi madre. Para que años más tarde yo me enterase por los medios, obviamente sacando su rendimiento, y dándome cuenta de que mi padre no mentía», aseveraba Ángel de primeras.

«Él sabía que mi madre y Chelo se habían acostado. Al principio Chelo se pasaba mucho por el circo. Chelo lo que debería es darme a mí las gracias por haber hecho posible todos los reportajes de navidad y verano que nos ha hecho gratis porque yo nunca quería salir. Y porque al final cedía y acababa saliendo pero para mí era una tortura porque nunca quería salir con mi madre en las fotos», añadía.

«Chelito, Chelito. Cuando yo estaba en Irlanda me obligaste a escribir una carta abierta en tu revista defendiendo públicamente a mi madre de mi padre. Escribiste una carta poniendo las palabras en mi boca cuando yo ni siquiera la leí y lo único que hice fue firmarla. Y eso se repite una segunda vez. Esa es Chelo, una persona capaz de todo para engañar a las personas que hacen sus reportajes», sentenciaba Ángel.