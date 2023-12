Ángel Cristo deja de piedra por cómo gestó Bárbara Rey el chantaje al rey Juan Carlos

Tras el éxito de la semana pasada y después de haber estado en boca de todos esta semana, ‘¡De Viernes!’ ha emitido esta semana la segunda parte de su entrevista con Ángel Cristo Jr. En este caso, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona ha emitido por fin el testimonio del hijo de Bárbara Rey en el que destapa cómo hizo él las fotografías de su madre con el rey y cómo se produjo el chantaje a don Juan Carlos.

De primeras, Ángel Cristo Jr. ha relatado como su madre le contó que tenía una relación con el rey y cómo él se enteró a raíz de las llamadas que le hacía al teléfono de su casa. «Ella me cuenta que no era una relación bonita, que cuando ha necesitado ayuda no ha contado con él y que le censuraba en el trabajo», contaba.

Un día, Bárbara Rey le contó a su hijo que tenía 12 años que había decidido hacerle unas fotos al rey y que no se fiaba de la persona que las iba a hacer. Es entonces cuando según Ángel Cristo, la vedette le convence de que sea él quien se las haga diciéndole lo buen fotógrafo que era él. «Me da a entender que era un material muy peligroso y comprometedor. Las fotos son solamente para negociar a cambio de trabajo, no de dinero. Porque ella lo que quería es que le volvieran a dar su lugar. Pero luego me dice que quiere hacerle fotos, grabándole comiendo y grabarle mientras tienen relaciones sexuales«, explicaba Ángel Cristo.

Una vez se deciden a hacerlo, instalan dos cámaras, una en el comedor y otra en la habitación y Ángel va ensayando durante semanas hasta que ya estaba preparado para llevar a cabo el plan de su madre. «Llegó un día que les hice fotos íntimas desde el porche, a la barbacoa y en la piscina con actitud romántica», proseguía contando.

Pero todo fue más allá. «Es raro ver a tu madre con un hombre, pero yo tenía que hacer las fotos. Hago todas las fotos y carretes que puedo. Mi interés era que no escucharan el ruido de la cámara porque él miraba mucho a la cámara. Después, mi madre acordó con Jenny Jada que pudiera acceder a su casa y esconderme allí hasta que se marchara el rey», relataba Ángel Cristo.

A partir de ahí se produjo el primer chantaje al rey Juan Carlos. «Mi madre y mi madrina eligen a un señor para que sea el encargado de chantajear a la Casa Real. Pero este señor llegó a pedir tres mil millones de pesetas. Entonces en la Casa Real no se toman en serio el chantaje. Como nuestros teléfonos están pinchados, mi madre decide que este hombre le llame y le amenazara a ella con publicar las fotografías para que así en la Casa Real lo escucharan. Me parecía surrealista pero funcionó», explicaba Ángel Cristo.

Bárbara Rey consiguió chantajear a la Casa Real con las fotos

Sin embargo, un día en la Casa Real se enteraron de que era Bárbara Rey la que estaba detrás de ese chantaje. Es entonces cuando se llegó a un acuerdo. «Llegaron a un acuerdo a cambio de una cantidad de dinero para solventar los problemas de mi madre, además vuelve a TVE y empieza a trabajar de nuevo», prosigue contando el hijo de Bárbara Rey. «A partir de ahí nuestra vida empieza a cambiar y empieza a haber dinero en casa. A mi madre se le entregan entre 25 y 30 millones de pesetas en billetes de 10.000 en una bolsa de deporte, de la que cogía mi hermana el dinero», remarcaba Ángel.

Después, Ángel y su hermana se fueron a estudiar a Irlanda. A su regreso y cuando Bárbara se queda sin programa en TVE y empieza a faltarle dinero. Es entonces cuando se decide a hacer un segundo chantaje para el que cuenta con la ayuda del padre de unas compañeras del colegio de Ángel y Sofía. Pero este hombre solo quiso conspirar en contra de Bárbara y por ello, la vedette volvió a pedirle a su hijo que le pusiera micrófonos en su casa para grabarle.

El último chantaje al rey y el contrato en Canal Nou

Poco después fue cuando se produjo el robo en casa de Bárbara Rey. «Cuando consiguen robar fue la primera vez que entraron y se llevaron las mejores fotos que había, pero curiosamente dejaron la secuencia del porche y las menos comprometedoras», explicaba Ángel Cristo Jr. «Nos seguían, nos escuchaban y te metían miedo porque nos controlaban todo el tiempo. El material era comprometedor y valía mucho dinero», añadía dejando claro lo peligrosos que fueron todos esos años.

Después hubo un tercer chantaje en el que participó Santiago Arriazu, un periodista que hizo de intermediario entre Bárbara Rey y el CSID. Tras ese chantaje, Bárbara volvió a ganar dinero y a firmar un contrato en Canal Nou. «Se le paga un dinero y un contrato con un programa en Canal Nou a cambio de destruir el material y no volver a hablar del asunto. El programa duró cinco años recibía dinero como sueldo, pero le bajaban la cantidad año a año. Mi madre ganaba lo que podría ganar un directivo hasta que llega el momento en el que a mi madre le quitan el programa de Canal Nou y pasa de ingresar de entre los 50 y 70 mil pesetas al mes a ingresar cero«, sentenciaba.

Fueron Ángel Cristo Jr. y Hugo Arriazu, el hijo de Santiago, los encargados de recuperar el material que Bárbara Rey había escondido en la casa de su padre de Totana. Un material que después entregaron al CSID. Lo que no sabían los servicios secretos es que había copias de ese material escondidas y que sigue teniendo el propio hijo de Bárbara Rey en su poder.