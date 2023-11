José Antonio León vuelve a Telecinco tras renegar del corazón después del fin de ‘Sálvame’

‘¡De Viernes!’, el nuevo programa de corazón de Telecinco para el prime time de los viernes se estrenaba este 24 de noviembre por todo lo alto convirtiéndose en el mejor estreno del año en la cadena con un 14% y 1,2 millones de espectadores. Y por fin reveló la identidad de sus cinco exclusivos colaboradores entre los que aparecía por sorpresa José Antonio León.

De este modo, el que fuera uno de los reporteros más emblemáticos de ‘Sálvame’ y colaborador del ‘Deluxe’ reaparecía en Telecinco seis meses después de la cancelación de los programas de La fábrica de la tele. Su aparición en ‘¡De Viernes!’ llamó mucho la atención pues en sus últimas declaraciones el periodista llegó a renegar del mundo del corazón.

No obstante, José Antonio León es uno de los fichajes estrella de ‘¡De Viernes!’. En su presentación tras quitarse la careta, el andaluz reivindicaba que se ha curtido como profesional en la calle cubriendo todo tipo de eventos y noticias.

Cabe recordar que tras el fin de ‘Sálvame’, José Antonio León se dejó querer por Ana Rosa Quintana por si le fichaba para alguno de sus programas. Algo que si pasó con sus compañeros Kike Calleja y Omar Suárez, que se han incorporado como colaboradores a ‘Vamos a ver’ y a ‘Fiesta’, ambos formatos de Unicorn Content.

José Antonio León quería apartarse del corazón

Sin embargo, a José Antonio no le llegaba ninguna oferta. «Para que quede claro, a los que me preguntáis cuando vuelvo a trabajar en televisión. No he vuelto porque, en dos meses y medio, no he recibido ninguna llamada para trabajar de periodista. ¡Ni revistas ni departamentos ni comunicación ni nacionales ni regionales! Este trabajo es así de ingrato», escribía en septiembre en su cuenta de «X».

Pero lo más llamativo se produjo en unas declaraciones para La Razón en las que José Antonio León llegó a decir que quería probar suerte en otros ámbitos y dejar atrás el mundo del corazón. «Ni echo de menos ‘Sálvame’ ni el mundo del corazón. Ha sido una etapa que tuvo su inicio y su final», recalcaba sin pudor.

«Si puedo, voy a intentar alejarme de lo que es el corazoneo», añadía en esa entrevista en la que además rechazaba trabajar con Jorge Javier Vázquez en el fallido ‘Cuentos chinos’ a la vez que se dejaba querer por Pablo Motos.