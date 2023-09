El sorpresivo palo de José Antonio León a Jorge Javier tras ‘Sálvame’ y advierte: «Ahí lo dejo»

José Antonio León fue uno de los reporteros más conocidos de ‘Sálvame’, el programa que con tanto éxito presentó Jorge Javier Vázquez a lo largo de catorce años en las tardes de Telecinco. Sin embargo, tras su cancelación, el periodista ha decidido dar un vuelco a su vida profesional y dedicarse al mundo de la moda.

Mientras espera alguna propuesta televisiva que le motive, José Antonio León está volcado en la firma de complementos que tiene su mujer y a su canal de YouTube. En una entrevista concedida a ‘La Razón’, el reportero deja claro que «ni echo de menos ‘Sálvame’ ni el mundo del corazón. Ha sido una etapa que tuvo su inicio y su final».

La negativa de José Antonio León a trabajar con Jorge Javier

Sin embargo, la ‘puñalada’ a Jorge Javier Vázquez, el que hasta hace poco ha sido su jefe, aún estaba por llegar. Al ser preguntada por si aceptaría una oferta de trabajo en ‘Cuentos chinos’, el nuevo programa del catalán, su respuesta es contundente: «No… y ahí lo dejo».

En cambio, sí que aceptaría una propuesta de ‘El Hormiguero’, el programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 que compite cada noche con ‘Cuentos chinos’: «Sí. Otra cosa es saber dónde encajaría». ¿Qué ha llevado a José Antonio León a traicionar así a Jorge Javier? ¿Acabó mal con el equipo de ‘Sálvame’?

Por otro lado, el reportero reconoce que le han llamado «para trabajar de periodista, pero fuera del medio televisivo. Pero esto no es el único medio en el que puedo desarrollar mi trabajo… de hecho me gusta mucho la radio. Mira, si puedo, voy a intentar alejarme de lo que es el corazoneo», sentencia.

En estos momentos, prefiere centrarse en la empresa de su mujer, de complementos femeninos. «Hemos evolucionado centrándola más en celebraciones, eventos y novias, fabricamos lazos, coleteros, tocados… Y estamos muy contentos», explica. Eso sí, José Antonio León deja claro que él no diseña: «Yo me encargo de todo lo relacionado con el organigrama de comunicación. He hecho la web, las fotografías de los productos, llevo el contenido de las redes sociales…».