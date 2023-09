José Antonio León hace público el motivo por el que ha sido desterrado de la televisión

Con la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Telecinco fueron muchos los rostros que se quedaron sin trabajo. Más allá de los colaboradores y presentadores, también ha habido reporteros que se quedaron en el paro. Es el caso de José Antonio León.

Pese al final de ‘Sálvame’ muchos de sus rostros están encontrando cobijo. Es el caso de colaboradores como Laura Fa, Gema López o Alonso Caparrós que han fichado por ‘Espejo Público‘ en Antena 3. También de alguno de los directores como ‘Alberto Díaz’ y de presentadoras como Terelu Campos que dará el salto a TVE o de Adela González que ha vuelto a La Sexta.

Entre los reporteros, Kike Calleja ha conseguido fichar como colaborador de ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat. Pero otra de las caras más reconocidas de ‘Sálvame’ como era José Antonio León sigue sin encontrar trabajo tras el final del programa de La fábrica de la tele.

José Antonio León dejó de aparecer en pantalla en uno de los últimos programas de ‘Viernes Deluxe’. Desde entonces no se le ha vuelto a ver. Pese a su experiencia como periodista y sus contactos, el andaluz no ha encontrado un nuevo trabajo que le permita seguir haciendo lo que le gusta.

José Antonio León denuncia por qué no ha vuelto a la TV tras el fin de ‘Sálvame’

Así, parece que ni Telecinco ni Antena 3 ni TVE se han fijado en él para los nuevos programas que se han estrenado ni para los que ya hay en parrilla. «Para que quede claro, a los que me preguntáis cuando vuelvo a trabajar en televisión. No he vuelto porque, en dos meses y medio, no he recibido ninguna llamada para trabajar de periodista. ¡Ni revistas ni departamentos ni comunicación ni nacionales ni regionales! Este trabajo es así de ingrato», se lamenta.

«Pero tranquilos que tengo mis cosillas! Sólo es para dejar constancia de que nada de lo hayas hecho anteriormente sirve. Es cuánto menos curioso», añade en otro comentario expresando su malestar por que nadie se fije en él pese a todos los años que lleva trabajando.

