Los ‘Cuentos Chinos’ de Jorge Javier se rearman fichando a Isa Pantoja como colaboradora

‘Cuentos chinos’ afronta su tercera semana en el access de Telecinco tras un estreno complicado. Y es que el programa con el que Jorge Javier Vázquez regresaba a Mediaset tras su baja médica y la cancelación de ‘Sálvame’ ha sido un fiasco de audiencia. Por eso, para intentar sobrevivir este lunes se ha «salvamizado» con Isa Pantoja como invitada.

Además, Jorge Javier Vázquez sorprendía a todos al conectar en directo con dos de las colaboradoras más emblemáticas de ‘Sálvame’ y dos de los rostros que siguen sin haber encontrado nuevo trabajo en televisión a la espera del estreno del docu-reality de Netflix. Así, Lydia Lozano y Belén Esteban conectaban en directo tras salir del funeral de María Teresa Campos.

Con ello, ‘Cuentos chinos’ emocionaba a todos al vivir un reencuentro inesperado de ‘Sálvame’. «Belén, Lydia ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos», les confesaba Jorge Javier a sus compañeras. Tras despedirse de ellas, recibía a otro rostro muy querido por él: Isa Pantoja.

Y es que Jorge Javier Vázquez ejercerá de padrino de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno el próximo 13 de octubre en Sevilla. La hija de Isabel Pantoja le lanzó la oferta en directo en el ‘Deluxe’ cuando él ya estaba de baja. «Yo estaba en Creta de vacaciones, era un viernes por la noche y me saltaron un montón de mensajes al día siguiente diciéndome que bonito lo de Isa Pi. Y yo no sabía lo que era y me enteré que iba a ser el padrino», confesaba Jorge Javier.

«Yo no sabía si lo ibas a aceptar», reconocía por su parte Isa Pantoja. «¿Sabes por qué lo acepté? Porque esta niña ha recibido tantos feos en su vida que en lo de que mi dependa le hago de padrino y estoy a su total disposición para hacer lo que ella quiera. Puedes contar conmigo para lo que quieras», añadía el presentador.

Isa Pantoja, nueva colaboradora de ‘Cuentos chinos’

Después de contar lo difícil que está siendo el tema de su boda y su nula relación con su madre Isabel Pantoja en la actualidad; Isa Pantoja tenía una cosa que anunciar a todos los espectadores. «¿Tú tienes algo que anunciar no? Lo del embarazo», soltaba Jorge Javier. «Atención porque Isa Pi se une al equipo de ‘Cuentos chinos’ como cuentista», añadía el presentador.

De este modo, después de que Bárbara Rey rechazara finalmente fichar como colaboradora del programa tras el desencuentro que vivió con Jorge Javier Vázquez durante su entrevista; La fábrica de la tele ha cerrado el fichaje de otro rostro famoso como colaboradora del programa.