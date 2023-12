Rosa Benito, sin miramientos con Rocío Carrasco con esta demoledora frase en su peor día

Rosa Benito no solo ha respondido a Mercedes Milá en unos términos controvertidos ante unas declaraciones sobre Rocío Jurado en ‘Lazos de Sangre’ ayer jueves. También ha dado leña a su sobrina Rocío Carrasco, con la que no ha tenido misericordia a la hora de retratarla como madre una vez más.

Llevábamos muchos meses de tranquilidad en esta saga familiar, pero ha sido reaparecer Rocío en televisión para un nuevo homenaje a la Jurado en TVE y volver a resucitar los fantasmas del pasado.

Rosa Benito ha ido directamente a la yugular de la exmujer de Antonio David Flores cuando un usuario de X, antes Twitter, le ha puesto el siguiente comentario tras ver esa entrega de ‘Lazos de Sangre’: «No sabía que Rocío Carrasco fuera hija única y que Rocío Jurado no tuviera más familia que la hija que tuvo con Pedro Carrasco».

Un duro mensaje de un detractor de Rocío Carrasco que Rosa Benito no se ha cortado en difundir en sus redes y suscribir con una frase mucho más demoledora todavía. «Qué te puedes esperar de una persona que desprecia a sus hijos», ha llegado a escribir la excolaboradora de televisión sin contemplación y en referencia a esa relación rota con Rocío y David Flores.

Además, este tremendo mensaje adquiere una doble crueldad al producirse precisamente en el día en el que David cumple 25 años. Un día que, a buen seguro, estará siendo doloroso para Rocío.

«Es como cuando ignoran abiertamente a la familia. Rocío Jurado tenía dos hermanos, un montón de sobrinos y un cuñado y una cuñada, Rosa Benito. Si no tenía más familia que su hija. ¿Por qué la vestiste para su macha? ¿Dónde estaba Rocío Carrasco?», le ha escrito otro seguidor.

«Eso digo yo. Si ahora no tiene familia, por qué cuando murió Rocío Jurado me dejó que yo la vistiera para irse. Yo, y la enfermera. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no lo hizo ella? ¿Por qué me dejó a mí?», se ha preguntado Rosa, cuestionándola así también como hija.