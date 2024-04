Rosa Benito se fija en este detalle de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y es irrefutable

Rosa Benito mostró en ‘De Viernes’ su clara simpatía por Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ cuando se abordó en plató la sonada traición de Arantxa del Sol al concursante de la que todo el mundo habla.

La actriz y presentadora llamó «traidor» y «miserable» al hijo de Bárbara Rey y señaló que «no está bien de la cabeza». En ese giro de opinión tiene todo que ver Kike Calleja, que malmetió asegurándole que Ángel la había criticado por la espalda.

Sin embargo, esas imágenes no se han visto en ningún momento. O ‘Supervivientes’ las ha omitido o realmente no existen. Y respecto a esto se pronunció Rosa Benito defendiendo que en el reality de supervivencia todo se graba. «Yo no he oído a Ángel hablar mal de Arantxa y eso que siempre dicen que es que no hay cámaras… ¿perdona? Claro que hay cámaras siempre y, si no hay cámaras en ese momento, te están mirando desde cerca con el micro cogido para coger cualquier conversación», destacó.

«Ángel no ha hablado mal de sus compañeros por detrás nunca», aseveró con más ahínco incluso María Jesús Ruiz, que también se manifestó encantada con el concurso de Ángel Cristo y le defendió de sus constantes peleas: «Ángel Cristo dice verdades como puños le duela a quien le duela. Para mi es el ganador absoluto de esta edición».

Al hilo, Rosa Benito puso el acento en un detalle que, a su juicio, no debería pasar por alto y que marca la diferencia con respecto al resto de robinsones: «Lo importante de Ángel es que es un compañero maravilloso que piensa antes en el grupo que en él«. «Y en ‘Supervivientes’, con el hambre que se tiene, se suele pensar más en uno que en los compañeros y él, hasta ahora, las tres pruebas que le han dado para ganar las ha repartido», resaltó. Un detalle que es irrebatible.

Y es que, efectivamente, Ángel Cristo se coronó el pasado martes en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ cuando la organización le puso en un complejo dilema: elegir entre una llamada con su novia Ana o una recompensa para todo el grupo. Se sacrificó como nadie y se decantó por lo segundo.