Luitingo la emprende así contra ‘De Viernes’ en Telecinco por la emboscada que le tendieron

Luitingo acudió a ‘De Viernes’ junto a Jessica Bueno para hablar de su incipiente relación tras salir de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Sin embargo, en el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona ahondaron en el pasado del joven y lo cierto es que las imágenes que sacaron a la luz le disgustaron enormemente.

En la pieza que elaboró el equipo de redacción del espacio de Mandarina se incorporó una secuencia de Luitingo adolescente en la que se definía como «pollatingo de Triana» mientras hace un calvo y se vanagloria de tirarse un pedo y eructos. Una escena un tanto bochornosa.

«¿Cómo ponéis esto tío?», se podía leer en los labios de Luitingo mientras se emitía el vídeo en cuestión. «No te preocupes», le tranquilizaba Jessica Bueno, cuya cara también era de decepción por airear esas incómodas imágenes sobre el pasado de su chico en pleno directo.

«El vídeo ese primero que ha salido, la verdad es que sinceramente me ha sentado malamente porque ahí tenía yo 15 o 16 años con los niños del barrio y no me ha sentado nada bien ver eso», declaró el exconcursante de ‘GH VIP’ en plató y ante los presentadores de ‘De Viernes‘.

«Bueno, todo el mundo tiene un pasado, no pasa nada», le replicó Beatriz Archidona. «Ya, pero del pasado me gustaría también que se dijera que me ofrecieron ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y me negué, se me ofreció ‘La Isla de las Tentaciones’ y me negué, a todo me he negado siempre», reprochó Luitingo, decepcionado con el tono de la entrevista de ese supuesto programa blanco.

«Es que a lo que te has negado no nos llega, nos llega a lo que has dicho que sí y lo que ha salido en la tele», zanjó Santi Acosta, cambiando rápidamente de asunto para evitar enfrascarse en ese encontronazo.