Laura Fa se lanza a la yugular de Gloria Camila ante el controvertido bulo que ha difundido

Gloria Camila no dejó escapar la oportunidad de gastar una inocentada este jueves 28 de diciembre. La hija de Ortega Cano tomó sus redes sociales en el día de los Santos Inocentes para difundir una noticia falsa a todos sus seguidores y no todos se lo tomaron a risa. Sin ir más lejos, sus compañeros de ‘Espejo Público’ ya tenían una importante reprimenda preparada para la colaboradora. Es por eso que Laura Fa no ha dudado en decirle claro lo que piensa de ese tipo de bromas.

La colaboradora de ‘Espejo Público’ hacía uso de sus redes sociales para gastar una inocentada este jueves sin saber la que se le iba a venir encima. «tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos… David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé!!!«, escribió Gloria a todos sus seguidores. Una revelación que no tardó en ser criticada por todos sus compañeros de plató.

Laura Fa contra Gloria Camila

«Sabemos que siendo el día que es, el día de los Inocentes, muchos diréis que es broma y es por eso que decidimos hacerlo oficial hoy, para que los que quieran creerlo y acompañarnos en este camino lo hagan, y los que no, les dejamos con su propia opinión. Gracias a todas aquellas personas que sabiéndolo han sabido guardarnos el secreto y nos han dado todo su amor. Gracias a todas aquellas personas que sabiéndolo han sabido guardarnos el secreto y nos han dado todo su amor. Os quiamamos. Gracias David, vas a ser un papi estupendo», continuó Gloria Camila en su post de Instagram.

Sin embargo, al final del largo texto se podía leer «PD: FELÍZ DÍA DE LOS INOCENTES». Y es que esta broma pesada de la colaboradora no sentó nada bien entre sus compañeros de programa. Laura Fa compartió una historia en la misma red social para cargar contra su compañera. «Para Gloria Camila y todas las que hacéis bromas de mierda. No hace gracia. Si queréis que os hagan casito, hacedlo de otra manera», sentenció la periodista.

Historia de Laura Fa en Instagram

Gloria Camila no tardó en responder al aluvión de críticas que le cayó por su publicación. «Todo el mundo puede hacer todo tipo de broma, humor negro, monólogos que ofenden a los adoptados, a los negros, discapacitados. Todo el mundo puede hacer broma, menos Gloria. Esto es de coña«, espetó la colaboradora de ‘Espejo Público’.

Historia de Gloria Camila en Instagram

«Que cada cosa que haga y que diga se me tenga que mirar con lupa y criticar… La gente es tan susceptible, tan ofendida, la piel tan fina… Me tenéis como en el punto de mira constantemente, estoy cansada de tener que justificar cada cosa que hago y digo«, dijo para concluir un vídeo en Instagram en el que se explicaba tras lo sucedido.

Aún así, muchos no llegaron hasta el final del texto y llegaron a felicitar a Gloria Camila por su embarazo. Es el caso de caras conocidas como la de Patricia Steisy, que dejó un comentario en la publicación. Ante la confusión, la joven reiteró que se trataba de una inocentada y subió otra historia desmintiendo su embarazo.