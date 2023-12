La significativa publicación de Xenia Tostado, mujer de Rodolfo Sancho, con un claro destinatario

Desde que el pasado mes de agosto saliera a la luz la noticia de que Daniel Sancho habría asesinado presuntamente a Edwin Arrieta en Tailandia, comenzó un auténtico calvario tanto para el padre del joven, Rodolfo Sancho, como para su pareja Xenia Tostado. La actriz se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano y pocas son las veces que ha roto su silencio a través de las redes sociales.

Ahora, días después de que se confirmar la fecha del juicio en el que se juzgará a su hijastro, Xenia Tostado ha reaparecido en redes con unas imágenes y un texto muy significativo. Y es que no le está resultando nada fácil hacer frente a esta difícil situación para su familia. Su principal objetivo es apoyar a Rodolfo Sancho, y que la hija que tienen en común, Ximena, sufra lo menos posible.

El enigmático mensaje de Xenia Tostado en redes sociales

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde ha publicado un enigmático mensaje que parece tener un claro destinatario. Una reflexión que habla de las almas gemelas, «almas que se encuentran y se reconocen». «Estas almas nunca se sueltan, ni con la distancia, ni con el silencio, ni con las vueltas que da la vida», ha escrito la pareja de Rodolfo Sancho. Todo apunta a que el actor es el destinatario de su texto.

Sin embargo, sus seguidores no han podido hacerle llegar sus muestras de cariño, pues Xenia Tostado ha decidido blindar su perfil de Instagram para así evitar las críticas contra ella. Ella apoya a su pareja y padre de su hija en todo momento, pero prefiere mantenerse en un segundo plano y no quiere que se la relacione con el escándalo. De hecho, ha preferido no acompañar al actor en sus viajes a Tailandia para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui.

Xenia y Rodolfo siempre han intentado proteger a su hija

Fue a comienzos de agosto, cuando comenzó la pesadilla, cuando Xenia Tostado lanzó su primer comunicado público. Un mensaje en el que dejaba claro la preocupación que tenía por su hija, menor de edad, ante la posibilidad de que escuchara en los medios de comunicación todo lo que se estaba diciendo sobre la detención de su hermano.

«Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros (…) Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad», rezaba el comunicado.