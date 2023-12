La publicación de Eugenia Martínez de Irujo que muchos creen que va para Fran Rivera

El pasado viernes Fran Rivera concedía la que ha sido, sin duda alguna, su entrevista más polémica hasta la fecha. Lo hacía en ‘De viernes’, donde hablaba en estos demoledores términos sobre su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo: «No estábamos preparados y ninguno estábamos enamorados».

Además, el torero reconoció que la separación fue complicada: «En ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre. Pero a mí siempre se me despellejó como padre y Eugenia dio pie a eso», llegó a decir en el programa nocturno de Telecinco.

Apenas tres días después de estas polémicas declaraciones, Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente a través de su perfil de Instagram. Y lo ha hecho con una original y divertida publicación con la que pone de manifiesto que no le da ninguna importancia a las palabras de su exmarido, por lo menos de cara a la galería.

La Duquesa de Montoro ha compartido una fotografía en la que posa con mariposas sobre su cabeza mientras suena la mítica canción de Camarón de la Isla ‘Volando voy’. En concreto se puede escuchar la estrofa siguiente: «Volando voy, volando vengo. Por el camino yo me entretengo». Todo parece indicar que Eugenia no quiere entrar en polémicas con el padre de su hija Cayetana, del que se divorció hace ya más de dos décadas.

Las demoledoras declaraciones de Fran Rivera sobre Eugenia Martínez de Irujo

La hija de la Duquesa de Alba y el primogénito de Carmen Ordoñez se dieron el ‘sí, quiero’, el 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla. Como si de una boda real se tratara, el enlace congregó a 1.400 invitados. Sin embargo, el matrimonio se declaró nulo en el año 2014. Aunque ya se habían divorciado de mutuo acuerdo en 2002.

Durante su entrevista en ‘De viernes’, Fran Rivera confesó que su madre intentó parar la boda: «Me dijo que creía que era una equivocación». Por ello, trató de convencerle de que el enlace no era una decisión acertada: «Te va a dar más problemas que alegrías, creo que esto no va a ir a ningún lado. Lo que te vengo a pedir es que ahora cojas el avión y te quites del medio quince días. No te cases». Pero no lo consiguió y la boda se celebró.