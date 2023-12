‘La Promesa’: Avance de un descubrimiento en el capítulo 257, que verá aplazada su emisión

‘La Promesa’ vive una tregua después del incendio que ha estado a punto de causar la muerte de Catalina, que finalmente ha logrado salvar la vida, aunque haya sido in extremis, gracias a la rápida actuación de Mauro y de Pelayo. Llegaron a tiempo con la unidad de oxígeno para depurar los pulmones de la muchacha.

Así que poco a poco se está recuperando, incluso ha recobrado plenamente la consciencia y hasta ha pedido querer volver a trabajar en las cuentas de La Promesa. No sería así se las cosas hubieran estado en manos de la marquesa, pues fue la encargada de sobornar al chófer para que fingiera un contratiempo en su viaje a Villalquino y no regresara con ese providencial oxígeno.

Algo que tiene muy mosqueado al marqués. Aunque está aliviado por la recuperación de Catalina, Alonso, disgustado con la negligencia del chófer, intenta tomar cartas en el asunto del retraso, pero Cruz le ha parado los pies y se le ha adelantado despidiendo al empleado y mandándolo bien lejos. Le ha pagado una gran indemnización para mantenerle cerrada la boca y le ha hecho una carta de referencia para que encuentre trabajo fuera de La Promesa’.

Sin embargo, Mauro ha compartido con Manuel su sospecha de que la avería en el sidecar fuera intencionada y no accidental. Esto volverá a poner a Cruz en la palestra. ¿Estará también la marquesa detrás de ese sabotaje? No será lo único que le angustie, pues espera con inquietud que la marcha de Jimena de La Promesa no trascienda entre sus amistades. Algo difícil según Margarita, que ya se encargará de airearlo.

Entretanto, Petra hace esfuerzos para no cruzarse con el resto del servicio ante la gran revelación de Feliciano. El joven se plantó ante todos sus compañeros y les desveló que la doncella realmente es su madre. El shock es absoluto.

Por su parte, María Fernández ha conseguido dejar claro a Lope que su corazón no le pertenece, pero no ve el momento de declarar su amor a Salvador. Y Jana y Manuel siguen sin poder evitar encontrarse a solas y Abel sigue sin asumir que Jana ha roto definitivamente con él.

En paralelo, el capitán no tira la toalla e insiste para que su hijo emprenda la carrera militar. Pero su insistente actitud lleva a Curro a tomar los derroteros opuestos, que son los de renunciar a todo lo que supone ser hijo de Lorenzo. Esta determinación dará lugar a un gran cisma en la serie de TVE.

Avance del capítulo 257 de ‘La Promesa’ – Martes 26 de diciembre

La decisión de Curro de renunciar al título de su padre, parece firme, pero lo consulta con el Marqués. Alonso acudirá a Manuel para darle otro giro de tuerca al asunto en beneficio de su sobrino. El pistoletazo de salida a la reforma de la habitación calcinada es la coartada perfecta para el negocio de Jerónimo y Pelayo.

Entretanto, este último descubrirá que el fallo de frenos del sidecar pudo no haber sido casual. Esto apuntalará la teoría que Mauro le ha transmitido a Manuel en el capítulo de ‘La Promesa’ de este viernes, que alguien cortó a conciencia el cable de los frenos para boicotear el viaje. Se trata de un corte limpio y no hay dudas de que alguien los manipuló. Pero ¿y si en lugar de ser la marquesa fue Jerónimo de Gamboa, receloso con la relación de Pelayo con Catalina? Sin duda, esta nueva hipótesis vendría a dar un vuelco a todo.

Mientras, Petra está hundida después de que Feliciano revelara que es su madre. Intenta hallar consuelo en su hijo, pero Feliciano se lo niega. Simona y Candela recibirán una carta de Carlos ignorando que, una vez más, Valentín ha vuelto a olvidar enviar la misiva de Antoñito. Parece como si el muchacho solo tuviera cabeza para María Fernández. Y María muy ocupada anda viendo el modo de declararse a Salvador y aconsejando a Jana, que anda perdida en su relación con su amado Manuel.