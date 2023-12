Avance de ‘La Promesa’ del 22 de diciembre tras la pillada de Jana y con Cruz acorralada

Llegan buenas noticias a ‘La Promesa’ después del susto con Catalina. La joven, encamada por la grave intoxicación que sufrió en el incendio que provocó Jimena y con los pulmones al límite de sus capacidades, ha perdido la consciencia y a punto ha estado de morir.

Sin embargo, Pelayo y Mauro han llegado a tiempo con la unidad de oxígeno y Catalina ha salvado la vida in extremis. Pero el marqués se ha mostrado muy decepcionado con Cruz por su apatía y su nula preocupación por el estado de su hija. Alonso desconoce que su esposa fue la que sobornó al chófer que al que le encomendaron el oxígeno para que demorara su regreso lo máximo posible y que Catalina muriera.

Por su lado, Jana ha hecho un descubrimiento que le tiene muy mosqueada y que para ella es definitivo. Mientras limpiaba, ha pillado a Curro con Alonso en una conversación muy paternal y con gesto excesivamente cariñosos. ¿Qué le oculta su hermano? Por ahora, la doncella desconoce que Curro se conduce así porque ha descubierto que el marques en su verdadero padre. ¿Se lo contará o guardará el secreto?

En paralelo, Lorenzo, que no sabe cómo convencer a Curro de que se enrole en el ejército y se vaya de La Promesa, aborda de un modo intimidatorio a Martina para que le ayude a darle el empujón final. El capitán de la Mata sospecha que ella está detrás de las negativas de su hijo a irse a Inglaterra y ahora a alistarse como militar y lo cierto es que no va desencaminado.

Entretanto, Teresa le ha dado una fuerte reprimenda a Feliciano por no tenerse más en cuenta y no rebelarse ante las injusticias. Le insta a valorarse y quererse más. Y lo cierto es que las gruesas palabras de la doncella le hacen abrir los ojos. Así, el muchacho se ha plantado ante todos sus compañeros y ha contado a todos los compañeros del servicio que Petra es realmente su madre.

Avance del capítulo 256 de ‘La Promesa’ – Viernes 22 de diciembre

En el nuevo capítulo que TVE ofrecerá este viernes, 22 de diciembre, Petra intenta no cruzarse con el resto del servicio ante la gran revelación de Feliciano. María Fernández ha conseguido dejar claro a Lope que su corazón no le pertenece, pero no ve el momento de declarar su amor a Salvador.

Aliviado por la recuperación de Catalina, Alonso, enfadado con la negligencia del chófer, intenta tomar cartas en el asunto del retraso, pero Cruz ya se le ha adelantado despidiendo al empleado y mandándolo bien lejos.

Jana y Manuel siguen sin poder evitar encontrarse a solas y Abel sigue sin asumir que Jana ha roto definitivamente con él. El capitán no tira la toalla e insiste para que su hijo emprenda la carrera militar. Su actitud lleva a Curro a renunciar a todo lo que supone ser hijo de Lorenzo.

Por su parte, Mauro comparte con Manuel su sospecha de que la avería en el sidecar fuera intencionada y no accidental. Esto acorralará a Cruz, pues puede ser descubierta. Y no será lo único que le angustie, pues espera con inquietud que la marcha de Jimena de La Promesa no trascienda entre sus amistades. Algo difícil según Margarita, que ya se encargará de airearlo.