La embarazosa pillada a Pilar Vidal por lo que ha hecho en la publicidad de ‘Espejo Público’

Pilar Vidal ha protagonizado este lunes un momento ‘tierra trágame’ en ‘Espejo Público‘. Se conoce que la periodista no debió dormir bien anoche y el cansancio, o el sueño, le ha pasado factura. Y es que, en un momento dado del programa de Antena 3, ha sido pillada por sus compañeros cuando, durante una de las pausas publicitarias, sentada en el sofá, ha cerrado un poco los ojos.

Gema López, copresentadora de la sección ‘Más Espejo’, lo ha anunciado como una gran exclusiva de última hora, de la que el resto de colaboradores no tenían ni idea. Cuando finalmente se ha mostrado la imagen de Pilar Vidal con los ojos cerrados y de lo más relajada en el sillón, sus compañeros no han podido evitar las risas.

En pantalla aparecía el siguiente rótulo: «Pilar Vidal se relaja. Cazamos a Pilar Vidal un poco ‘distraída’, ¿no le interesa el resto del programa?». Además, el magacín daba a entender que la colaboradora se habría dormido durante unos segundos. «¡Eres lo peor, Alberto!», exclamaba ella, haciendo referencia a Alberto Díaz, director de ‘Espejo Público’.

Pilar Vidal se justifica: «Estaba relajándome»

Gema López aseguraba, irónicamente que «eso es concentración». No obstante, salía en defensa de su compañera, reconociendo que llevaba una «agenda muy apretada». Además, afirmaba que la periodista «ya estaba dormida en maquillaje». Por su parte, la aludida reconocía que «ya me ha reñido el director y me dicho que no salga». Sin embargo, la copresentadora le dejaba claro que «tu salir, puedes salir, es más, si te vale con esta micro-siesta, genial».

Finalmente, Pilar Vidal intentaba quitarle hierro al asunto: «Estaba relajándome, estaba pensando todo lo que estaban diciendo». Además, acusaba a sus compañeras, «vosotras si que no sabéis los sucesos que han estado hablando, yo sí». Acto seguido, procedía a enumerar los distintos temas tratados durante el resto del programa, para poner de manifiesto que no se había dormido en ningún momento.