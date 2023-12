Karlos Arguiñano revela el duro precio pagado por estar en televisión: «Las envidias…»

Karlos Arguiñano visitó el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ la pasada semana para presentar su nuevo libro con más de 500 de sus recetas. Y, entre otros muchos temas, habló de una futura retirada, de algunos entresijos del programa de cocina diario que tiene en Antena 3 y del precio que pagó cuando entró en televisión.

El popular chef, consciente de que su jubilación está muy próxima, señaló a su hijo Joseba, que esporádicamente aparece en su ‘Cocina abierta‘, como su más conveniente sucesor. «Algunos le conocéis porque va una vez a la semana a mi programa, pero en el futuro yo creo que puede sustituir tranquilamente a su padre porque tiene unos conocimientos extraordinarios», resaltó muy orgulloso.

Y es que Karlos Arguiñano ya tiene 75 años. «Ya he llegado a la cumbre. Soy el mayor de los que estamos en televisión», le reveló a Sonsoles Ónega, dejándola sorprendida, pues desconocía tal dato. «Hace poco estuve mirando y de los que aparecemos en televisión, estamos Carmen Lomana y yo, somos de la misma quinta», añadió el vasco.

Justo en ese instante, cuando la presentadora le dijo que no lo aparentaba por su buen estado físico, Arguiñano no se cortó en asestar un dardo a Lomana: «Pero yo no me he empezado a estirar todavía». Un zasca con el que señalaba a la empresaria de haberse hecho retoques para permanecer con esa apariencia.

Por otro lado, Karlos Arguiñano también recordó el momento en el que le quitaron la Estrella Michelin. «Tuve mi Estrella Michelin en su momento y luego empecé en la televisión y me la quitaron por envidia, las envidias son muy malas», lamentó el televisivo sobre ese alto coste pagado cuando hizo su incursión en el medio.

En esta misma entrevista, también desentrañó la cara B de su programa. Aquello que no se ve nunca en pantalla cuando algún plato no sale bien. «Lo que pasa es que yo estoy haciendo un programa de televisión y, si algún día algo me queda muy feo, lo repito. Un fallito me aguanto, pero yo no puedo presentar eso. Yo estoy enseñando a la gente cómo hacer las cosas, entonces como sé que ha sido un error mío digo: ‘esto cortamos de aquí, volvemos para atrás y sacamos otro medio kilo de lentejas'», relató sobre lo que ocurre detrás de las cámaras.

«¿Y coméis luego lo que cocináis?», se interesó Sonsoles. Otra pregunta muy recurrente entre los espectadores que Karlos Arguiñano respondió afirmativamente con chascarrillo incluido: «El equipo es antiguo, pero no se le ha ido el hambre, y no hay ni uno gordo porque comen sano».