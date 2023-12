Joaquín Prat verbaliza sin rodeos lo que piensa de Marta Flich como relevo de Jorge Javier

Joaquín Prat ha recibido a Marta Flich en el último ‘Vamos a ver’ del año para avanzar algunos detalles sobre las Campanadas de Mediaset. Y es que ella y Jesús Calleja serán los encargados de realizar la retransmisión desde Sevilla en una emisión única en Telecinco. Este año, Cuatro se queda sin Campanadas.

En esa visita, ha habido una pregunta obligada de Prat hacia Flich: «¿Feliz de la vida despides este año? ¿Ha sido un año especial?». «Sí, increíble», ha respondido ella muy rotunda. «En lo personal obviamente por la llegada de tu criatura y, en lo profesional, mejor imposible», ha valorado el comunicador. «La verdad es que sí», ha admitido Marta.

«Tengo que decir que el listón estaba alto, porque Jorge Javier es un fuera de serie, pero has sido una fantástica y fabulosa presentadora de ‘Gran Hermano VIP’. No es nada fácil lo que has hecho, enhorabuena», ha sentenciado Joaquín Prat, dando su espaldarazo a Marta Flich y dejando así muy claro lo que realmente piensa de que haya sustituido a Jorge Javier Vázquez.

«Yo lo he asumido con mucho respeto», ha asegurado la también conductora de ‘Todo es mentira’. «Es muy complicado, sobre todo porque es un formato que lleva 20 años. La gente está acostumbrada a que el conductor sea de una determinada forma. El llevarlo a tu personalidad y aprender muchas cosas que he tenido que aprender es complicado», ha reconocido ante Joaquín Prat, muy agradecida además por sus bonitas palabras.

«Desde aquí, muy agradecida a la gente que nos ha visto y a la confianza de la cadena», ha zanjado Marta, que ha confirmado por voz propia que estará al frente también de ‘GH DÚO 2’, cuyo estreno estará previsto para el próximo 11 de enero. Será una versión reducida de 8 o 10 semanas hasta la llegada de ‘Supervivientes 2024’.