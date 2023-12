Joaquín Prat define así a Juan del Val en su cara y acaba disculpándose: «No es profesional»

Juan del Val se ha presentado este lunes en el plató de ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat para presentar su nueva y cuarta novela ‘Bocabesada’, que narra el mundo de la televisión desde dentro y sin medias tintas: con amor, relaciones con directivos, endogamias, sexo…

Y el presentador del matinal de Telecinco no se ha cortado en aludir al programa de Pablo Motos en estos términos: «Ahora estoy pensando que espérate tú los de la productora de ‘El Hormiguero’ buscándose entre los personajes de la novela a ver a quién se parecen. Eres un poco…»

«Dime, dime, define, define», le ha animado el propio Juan del Val al ver que su compañero no había sido capaz de terminar la frase. «Pues que eres un poco cabroncete y no tienes abuela, porque el protagonista es guionista, escritor, colaborador de televisión, atractivo y exitoso… Con dos cojones», ha acabado soltándole Joaquín Prat.

«Claro, pero es que no soy yo. He hecho algo absolutamente perverso para que la gente pueda confundir al personaje conmigo. Evidentemente he puesto características de ese personaje que son las mismas que las mías. Luego es verdad que, profundizando un poco, tenemos bastantes diferencias. En todos los personajes de la novela hay una parte de mi, pero eso no quiere decir que vaya de mi ni que esté basada absolutamente en la realidad», ha aclarado Juan del Val.

Más tarde, tras charlar sobre esta cuarta novela, Joaquín Prat ha reconocido que aún no la tenía en su poder y que, por tanto, no la había podido leer. «Me apena profundamente y parece muy poco profesional por mi parte hacer una entrevista a un autor sin haberme leído su novela. Te pido disculpas, pero prometo leerla en las próximas vacaciones de Navidad», ha manifestado el periodista. «En absoluto», le ha contestado Del Val.