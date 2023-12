Isabel Rábago señala muy claro lo que muchos creen de esta polémica sobre Bertín Osborne

Isabel Rábago ha puesto el acento en algo que muchos piensan después de la entrega de premios de la fundación que Fabiola Martínez y Bertín Osborne tienen para las familias con hijos con necesidades especiales. Un asunto que se ha abordado en ‘Vamos a ver’ este jueves tras acudir al acto.

Fabiola reaparecía ayer ante los medios en esa entrega de galardones de la Fundación Bertín Osborne que, por cierto, cambiará de nombre y, a partir de ahora, pasará a llamarse Fundación Kike Osborne. Un renombramiento consensuado desde hace tiempo entre la modelo y el cantante.

Sin embargo, fue la venezolana la que se encargó en solitario de otorgar los reconocimiento en un evento en el que Bertín Osborne destacó por ser el gran ausente. El también presentador de Telecinco se limitó a enviar un mensaje grabado que se proyectó durante la velada.

«Son días complicados y no he podido estar», explicó. «Bertín está grabando, no está en Madrid y yo pensé: ‘si tengo que cuadrar todo eso, entonces no podemos’. Era el momento de dar los premios», añadió Fabiola Martínez para frenar las elucubraciones sobre una ausencia que ha levantado polémica.

Además, aseguró que la relación con Bertín después de todo lo ocurrido es «maravillosa». «No lo dudéis, es el padre de mis hijos. Es la persona con la que he compartido casi la mitad de mi vida. Me llevo fenomenal», aseveró ante los micros de los reporteros que acudieron para cubrir esta cita.

Todo ello ha sido emitido en el programa ‘Vamos a ver’ e Isabel Rábago, Pepe del Real o Alexia Rivas han opinado sobre ello. «Fabiola chapó porque yo creo que por dentro se ha tenido que tragar sapos y culebras», ha señalado Alexia. «Está remando a favor de obra todo el rato porque se ha enterado de un montón de cosas que pasaron durante su matrimonio con Bertín que gracia seguro que no le hacen», ha subrayado por su lado Pepe.

Más directa e implacable ha sido Isabel Rábago, que se ha mostrado descolocado con que Bertín Osborne no fuera a un acto así de la fundación de su hijo y, en cambio, sí reapareciera en el podcast ‘A por todas’ de la marca para la que él es imagen y para hacer unas declaraciones desde luego prescindibles.

«Choca mucho y habrá gente que esté viendo la tele y diga ‘ostras, ¿no va a la fundación de su hijo y va a una entrevista con unos patrocinadores? Claro que hay gente que puede estar preguntándoselo», ha señalado con firmeza Isabel Rábago. «Hombre, no quiere estar en un acto público porque no tiene ganas de que le pregunten por historias absurdas», ha rebatido Alessandro Lequio en referencia a su próxima paternidad con Gabriela Guillén. «Pero es la fundación de tu hijo», ha recalcado la colaboradora, contrariada con este feo gesto del andaluz.