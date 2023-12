Esta es la inquietante serie que más está arrasando en Netflix y tienes que ver en Navidad

No es que Netflix tenga falta de series sobre asesinatos e investigaciones criminales. De hecho, quizá sea la plataforma que mejor ha exportado este tipo de historias. Pero eso no quita para que sigamos recomendando alguna de las joyas ocultas de su catálogo. Y ahí encontramos el drama sueco de misterio ‘Una familia normal’. Basada en el best-seller nórdico ‘Una familia casi normal ‘ de Mattias Edvardsson, fenómeno literario traducido a más de 30 idiomas, esta serie creada por Per Hanefjord, de solo 6 episodios, nos narra desde la perspectiva de una familia cómo se vive cuando tu hija es sospechosa de asesinato.

Alexandra Tyrefors es la joven protagonista, y está acompañada por Lo Kauppi y Björn Bengtsson, que dan vida a sus padres. Completan el reparto Christian Fandango Sundgren y Melisa Ferhatovic. La serie, escrita por Anna Platt y Hans Jörnlind, está siendo un tremendo éxito en Netflix y eso que solo lleva dos semanas en la plataforma. Pero los números están ahí, siendo TOP1 en su primera semana en series de habla no inglesa en 81 países, entre los que se encuentra España:

47.700.000 horas vistas

10.500.000 de visualizaciones

Una escena de ‘Una familia normal’. / NETFLIX

Estos datos casi triplicaban los del segundo en la lista, el k-drama ‘Mi adorable demonio’. Aunque muy lejos de las 85.000.000 de horas vistas del reality de ‘El juego del calamar‘ (aunque sí la ha derrotado en nuestro país). Pero es que esta tercera semana que lleva en la plataforma, la serie sigue imparable, solo superada por ‘La paz de Marsella’, una recién llegada. Sí, ha bajado a la mitad en sus números, pero sigue manteniéndose firme entre lo más visto de manera global:

24.500.000 horas vistas

5.400.000 de visualizaciones

Top10 en 74 países

¿De qué va ‘Una familia normal’ (Netflix)?

La familia Sandell es una familia normal formada por el sacerdote Adam, la abogada Ulrika y su hija Stella, de 19 años. Viven una vida aparentemente perfecta en un barrio residencial elegante de las afueras de Lund. Un día, todo cambia cuando Stella acaba detenida, acusada de asesinato. Sus padres, desolados, no saben qué hacer. ¿Qué ha ocurrido? Quieren ayudar a Stella a toda costa, pero ¿conocen realmente a su hija? ¿O se conocen entre ellos?

‘Una familia normal’ tiene un ritmo lento, parsimonioso, y es verdad que quizá no sea del gusto de todos los espectadores. Pero su misterio es interesante, y las ramificaciones de este nos llevan hasta un final muy entretenido. Una serie corta perfecta para ver en maratón estas Navidades, con tintes de true crime y esa manera de contar este tipo de historias tan unidas al norte de Europa.

Además, cuenta con varios elementos clave en el nordic noir , como la corrupción e ineficacia del sistema, tanto judicial como policial. O esa necesidad de los ciudadanos de a pie de resolver ellos mismos sus problemas y conflictos. Pero también habla sobre esa naturalización que ha provocado la sociedad del abuso sexual. El final de la serie es bastante satisfactorio, sobre todo por la empatía que han logrado con su protagonista. Pero tiene un trasfondo turbio que nos hace plantearnos muchas cosas.

¿Quiénes son los protagonistas?

Alexandra Karlson Tyrefors, la joven protagonista de ‘Una familia normal’, se enfrenta a su primer gran papel, casi de debut. Solo tiene 22 años y ha compaginado este rodaje con el de otra serie sueca, ‘Västra Gymnasiet’, spinoff del éxito ‘Klassen SVT’, sobre varios alumnos y profesores de un colegio de Suecia.

Lo Kauppi, que da vida a su madre, también estrenó este año otro proyecto en Netflix. En este caso, una película: ‘Dieciocho otra vez’, en la que la protagonista, una mujer que acaba de cumplir 40, desea con todas sus fuerzas volver a su 18º cumpleaños… y hay que tener cuidado siempre con lo que uno desea.

Björn Bengtsson da vida al padre de la protagonista, y le hemos visto no solo en películas de Suecia, sino también en grandes superproducciones. Por poner un par de ejemplos, tendríamos ‘Robin Hood: Forajido, héroe, leyenda’, junto a Taron Egerton, Jamie Foxx o Jamie Dornan. O la serie del canal de Historia ‘The Last Kingdom’ que, ambientada en la Inglaterra histórica de 800-900DC, narraba el conflicto entre vikingos y sajones por el control de las tierras.

¿Habrá temporada 2 de ‘Una familia normal’?

Sentimos decepcionaros pero Netflix no tiene entre sus planes renovar ‘Una familia normal’ para darnos nuevos episodios. Sí, la serie está funcionando a las mil maravillas, pero al estar planteada como una miniserie, no tendría sentido alargar la historia más allá de lo visto en los 6 episodios estrenados.