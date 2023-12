El percance estilístico que Sonsoles Ónega fue incapaz de disimular en pleno directo

Este lunes 18 de diciembre Sonsoles Ónega ha protagonizado un embarazoso momento en ‘Y ahora Sonsoles’. La presentadora ha sufrido un percance con su falda en pleno directo, que se le ha roto al ir al levantarse de la silla, como ella misma ha reconocido.

La última ganadora del Premio Planeta se dirigía a Miguel Lago cuando ha interrumpido abruptamente su discurso al percatarse de lo sucedido. «¡Ay, que se me ha roto la falda, mecachis en la mar salada!», exclamó la periodista, al tiempo que pedía un favor a una de sus compañeras: «Patri, luego me das una puntada, que si no en el ‘Flash’ se me va a ver la faja».

Poco después, Sonsoles Ónega daba paso a la sección de crónica social. Tras presentar a sus colaboradores, volvía a quejarse de lo que le acababa de suceder: «Bueno, ahora me voy a sentar con la falda rota, a ver cómo lo consigo». «Se me ha descosido”, explicaba la presentadora a sus compañeros del ‘Flash’, que no daban crédito a lo ocurrido.

Sonsoles Ónega se toma con humor el incidente

No obstante, la comunicadora se ha tomado el incidente con humor y aprovechando el contenido anterior, en el que se había hablado de comidas navideñas, ha utilizado un método alternativo que arreglase el desperfecto. «Ahora cojo el polvorón, hago así y ya puedo hacer el programa divinamente», comentaba mientras se cerraba la prenda y daba paso al primer tema a abordar en la sección de crónica social, el bautizo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, que tuvo lugar el pasado domingo con la gran ausencia del abuelo de la pequeña, Alessandro Lequio.

Este percance de Sonsoles Ónega se ha producido el mismo día que se ha conocido su nuevo y sorprendente proyecto profesional. Y es que la periodista hará un cameo en la serie de Antena 3 ‘Amar es para siempre’, junto a otros dos rostros muy conocidos de Atresmedia: Roberto Leal y Alberto Chicote. En este episodio especial, Sonsoles interpretará a la jefa de Prensa del alcalde madrileño Enrique Tierno Galván.

Por su parte, el presentador de ‘Pasapalabra’ se meterá en la piel de Don Roberto, un nuevo profesor en la trama. Mientras que el conductor de las Campanadas junto a Cristina Pedroche dará vida a un exigente cliente en ‘El Asturiano’, desatando conflictos con Marcelino.