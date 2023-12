El dardo de Sandra Barneda a Mediaset por su última decisión con ‘Así es la vida’

No es la primera vez y seguramente no será la última que Sandra Barneda o algún rostro de ‘Así es la vida’ se queja en pleno directo de la escasa duración del programa en la parrilla de Telecinco. Y es que se decidió que el programa pasara de durar tres horas a tener solo una hora de duración tras la llegada de ‘TardeAR’.

Este jueves, ‘Así es la vida‘ se hacía eco del cebo de la entrevista de Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en la que hablará por primera vez de su madre biológica y de su relación con su madre Isabel Pantoja.

Durante la entrevista de Santi Acosta que se ha podido ver en ‘Así es la vida’ se escucha a Isa Pantoja hablar de cómo la tonadillera no estuvo a su lado cuando se quedó embarazada a los 18 años. «Mi madre no estaba en esos meses, solo estaba Dulce», se queja la colaboradora de ‘Vamos a ver’.

Tras el cebo de Isa Pantoja, José Antonio Avilés le pedía la palabra a Sandra Barneda pues él tenía información sobre todo esto. «Me dicen que en el momento que está Isabel Pantoja madre ya era lo que le faltaba, van a acabar con ella», advertía el colaborador sobre lo que puede suponer esta entrevista de Isa en el estado anímico de su madre.

Justo entonces se producía un debate en plató entre varios colaboradores pisándose los unos a los otros con José Antonio Avilés tratando de imponerse y seguir con el turno de palabra. «Oye por favor, cuatro personas a la vez no chicos», empezaba pidiéndoles la presentadora de ‘Así es la vida’ a sus compañeros. «Es que no se puede hablar. Está hablando Almudena, habla Suso, se mete Avilés. Todos queréis hablar y no puede ser. Así que nos vamos a publicidad», añadía Barneda.

El aviso de Sandra Barneda a sus colaboradores: «No vayáis con prisa»

A la vuelta de la publicidad, César Muñoz les advertía que iban a darles paso uno a uno para que no se pisaran entre ellos. Pero no surtía efecto pues volvían a hablar uno encima de otros sin que el mensaje se pudiera entender en casa desesperando a Sandra Barneda.

«Es que os pasáis, tenéis tanta prisa por hablar y no nos dejáis digerir la información. No vayáis con prisa, sabemos que es corto el programa, pero intentamos contar bien las cosas«, soltaba la presentadora en lo que era un claro recado a Mediaset por la corta duración del programa que produce Cuarzo Producciones.

De este modo, Sandra Barneda volvía a hacer referencia a cómo ‘Así es la vida’ tiene una duración escasa para la cantidad de contenido que tienen y todo lo que desean hablar sus colaboradores. Algo que ya hizo hace unas semanas al hablar con el abogado de Rafael Amargo.