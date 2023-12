El dardo de Pablo Motos a Bertín Osborne al silenciar su gran polémica en ‘El Hormiguero’

Este miércoles 20 de diciembre Bertín Osborne regresaba a ‘El Hormiguero’. Lo hacía para promocionar su último disco y, de paso, cantar un villancico que ha compuesto para estas navidades. Con esta visita, el cantante ya suma 15 las veces que ha acudido al programa de Pablo Motos. Sin embargo, y pese a este ambiente de confianza, el invitado se negó a decir palabra sobre su polémica próxima paternidad.

El pasado verano salía a la luz una noticia bomba: Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años con Gabriela Guillén. «Un embarazo no deseado», tal y como lo definió él mismo en aquel momento, asegurando, además, que había sido «un accidente de los que pasan todos los días». Unas palabras que fueron muy criticadas.

A raíz de eso, numerosas mujeres acudieron a los platós de televisión revelando haber mantenido relaciones sexuales con el artista. Ante semejante situación, él optó por guardar silencio, un silencio que, a día de hoy, sigue manteniendo. De ahí que durante su visita a ‘El Hormiguero’ evitara hablar de estos temas, lo que sirvió a Pablo Motos para lanzarle algún que otro dardo.

Los dardos de Pablo Motos a Bertín Osborne

Bertín Osborne también acudió al programa de Antena 3 para presentar ‘Silencio’, su nueva colonia. El presentador no dudó en preguntarle el motivo por el que le había puesto este nombre a su perfume. «Porque me dio por ahí», contestó el que fuera presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Sin embargo, el valenciano no se quedó contento con esta respuesta y le preguntó si no había nada más detrás de este título. Finalmente, su invitado acabó confesando que con este nombre se refiere al «silencio del campo».

Acto seguido, Pablo Motos, tirando de ironía, quiso saber si no estaba cansado de ganar dinero. Ya que el artista tiene todo tipo de productos con su nombre: picos, cerveza, aceite o incluso salsas. «¿Tu no crees que el mercado está pidiendo a gritos los huevos de Bertín?», le soltó, con mucha guasa, el comunicador. No obstante, el cantante confesó que es un producto que le gustaría lanzar próximamente.

A raíz de esto, el conductor de ‘El Hormiguero’ le propuso un posible eslogan, con una clarísima alusión a su futura paternidad: «Los (huevos) que caducan más tarde». Una divertida ocurrencia que provocó las carcajadas de todos los presentes. «No, no caducan», reconoció Bertín Osborne. Tras lo cual una de las hormigas aseguró que eran «huevos de fuerza», haciendo referencia a la polémica frase de José Ortega Cano sobre su «semen» durante una entrevista con Ana Rosa Quintana.