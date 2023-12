Cristina Tárrega tacha de «machista» a El Cordobés por lo que se le oyó en ‘TardeAR’

Desde hace unos días, ‘TardeAR‘ ha hecho algunos cambios para tratar de relanzar sus datos de audiencia. Además de retrasar su horario de inicio, el programa de Ana Rosa ha dividido su mesa VIP en dos ofreciendo una parte al comienzo del programa y otra al final. Este jueves, Cristina Tárrega, Manuel Díaz El Cordobés y Cristina Cifuentes eran los colaboradores que repetían en ambas mesas.

En la última parte del programa, Ana Rosa les preguntaba a sus compañeros si alguna vez habían mantenido sexo con sus ex parejas. La primera en responder era Carolina Ferre que se sumaba a la última parte de la tertulia VIP. «Yo sí por comodidad más que nada. Siempre con un ex que no tenga otra pareja, ni yo otra pareja», respondía la alicantina. Una respuesta que sorprendía a Ana Rosa. «Porque hay cariño y porque un ex siempre va a formar parte de tu vida», explicaba Ferre.

Todo venía a raíz de un estudio que habían hecho. «El estudio dice que es el mejor sexo y que sienta mucho mejor a los hombres que a las mujeres», remarcaba Ana Rosa ante sus compañeros. Justo después era Manuel Díaz El Cordobés el que soltaba que «el sexo siempre le sienta bien a los hombres«. Unas palabras que no gustaban nada a Cristina Tárrega.

Así, la que fuera presentadora de ‘La Vida sin filtros’ saltaba contra su compañero como un resorte. «Un poco machista eso«, le espetaba Cristina Tárrega al torero. «Hombre y a las mujeres también», apostillaban Carolina Ferre y Cristina Cifuentes.

«Siempre le sienta bien», insistía Manuel. «¿Por qué crees que le sienta siempre mejor a los hombres que a las mujeres?», le cuestionaba Tárrega a su compañero. «En esta situación», trataba de defenderse El Cordobés. «En esta situación y en cualquiera… A nosotras nos sienta muy bien también», terminaba zanjando Tárrega.