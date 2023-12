Cristina Pedroche para los pies a Sonsoles Ónega, incómoda por esta controvertida pregunta

Faltan pocos días para la gran cita de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en la Puerta del Sol. Como ya es costumbre, la expectación por las Campanadas de Antena 3 y el vestido de la presentadora, va creciendo día a día. Es por eso que Sonsoles Ónega ha entrevistado a los dos protagonistas para conocer los detalles en exclusiva. Sin embargo, lo más destacado de su encuentro ha sido un momento de tensión entre las dos presentadoras por una incómoda pregunta que no gustó demasiado a la de Vallecas.

Hasta ahora, el vestido de Cristina Pedroche para esta Nochevieja sigue siendo un misterio. Sonsoles Ónega se sentó este jueves con los dos anfitriones de las Campanadas 2023 e intentó sonsacar a la presentadora algún que otro detalle inédito. Y aunque no ha revelado nada sobre el look de este año, hablando del vestido, hubo una pregunta de Sonsoles que cogió por sorpresa a la presentadora y creó un momento incómodo.

Tensión entre Sonsoles y Cristina Pedroche

Lo único que se sabe son las pistas que dio en ‘El Hormiguero’ y en ‘El Intermedio’ y que el concepto del look ha corrido a cargo de Josie, su estilista. Por lo demás, Cristina Pedroche no ha querido desvelar nada más antes de la gran noche. Cuando hablaban de los preparativos, la conductora de ‘Y ahora Sonsoles’ se atrevió a preguntarle por algo que dejó sorprendida a la colaboradora de ‘Zapeando’.

Sonsoles Ónega, Alberto Chicote y Cristina Pedroche

Tras ver que no iba a desvelar ningún detalle del comentado outfit, Sonsoles Ónega le preguntó si había tenido que cuidar su peso para entrar en el vestido el próximo domingo. La pregunta pilló por sorpresa a la vallecana, que enmudeció y dejó un silencio incómodo en plató. «Estás superdelgada, te tengo que decir», añadió Ónega al momento de tensión.

«Estoy bien. La lactancia también hace que duermas menos. Te deja más chupada. Todo es para la niña», respondió la presentadora de las Campanadas 2023 para salir del paso. «¿Pero no es por el traje?», insistió Sonsoles, a lo que Pedroche decidió contestar tajante. «¡No! Este año no pasa nada. Si engordo o adelgazo no pasa nada», sentenció Cristina Pedroche.

Aun así, la comunicadora seguía determinada a interrogar a su invitada por el peso, y no se detuvo. «¿Por qué?», volvió a insistir Ónega, lo que provocó una última contestación para zanjar el conflicto. «Porque no pasa nada», espetó Pedroche a su entrevistadora para detener la lluvia de preguntas sobre su peso en ese instante. Y es que en más de una ocasión la presentadora se ha quejado de la atención que se le presta a su físico.

La condición de Pedroche para dar las campanadas

Alberto Chicote sí que dio alguna que otra exclusiva a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Aunque el compañero de Pedroche tampoco soltó prenda sobre el esperado vestido, reveló un trato que los dos presentadores tienen desde que comenzaron a dar juntos las Campanadas. «Hace diez años que no me como las uvas. Es una cosa que es innegociable, se come las uvas y yo las cuento», reveló el chef.