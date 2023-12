César Muñoz se harta de José Antonio Avilés por su jugarreta en ‘Así es la vida’: «Ten cuidado»

Si hay un colaborador de ‘Así es la vida‘ que revoluciona el plató cada vez que está presente es José Antonio Avilés. El polémico colaborador suele desesperar a sus compañeros e incluso presentadores. Le ha sucedido en varias ocasiones a Sandra Barneda y le ha sucedido este martes a César Muñoz.

Y es que José Antonio Avilés no deja hablar a ninguno de sus compañeros cuando él coge la palabra y trata de dar alguna información sobre los temas que se abordan en el programa. Eso es lo que ha vuelto a suceder este martes al hablar de la entrevista de Fran Rivera en ‘De Viernes’.

Un asunto que enfrentaba a José Antonio Avilés con Makoke y Almudena del Pozo. Y es que mientras el colaborador tiraba por tierra el testimonio de Francisco Rivera, ellas defendían que Fran había sido muy prudente al hablar de Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera. Al ver que el debate se le iba de las manos, César Muñoz callaba a Avilés.

«¿Ahora Isabel Pantoja es la mala de la película, pero hay que recordar que Francisco llevó a su hija Tana a Cantora a conocer a Isabel Pantoja? Aquí la memoria la tenemos para lo que queremos», les espetaba Avilés a sus compañeros. «Es que no es un monólogo», le replicaba Almudena. «Por favor, Avilés me estás poniendo de los nervios, ¿me vas a discutir que Isabel Pantoja se quedó con las cosas de Paquirri?», defendía Makoke por su parte.

«Que no, ¿hola?», trataba de decir Avilés mostrando su móvil a la pantalla. «Esa es tu foto de fondo de pantalla que eres tú además», le soltaba César Muñoz a modo de pullita. «Pero si ella dijo que se lo habían robado cuando la denuncia por favor, que eso es indiscutible», insistía Makoke.

Pero lejos de apearse del burro, José Antonio Avilés insistía en su crítica a Fran Rivera frente a sus compañeras. Y es que el colaborador recriminaba a sus compañeras que no fueran justas por bailarle el agua a alguien. «Aquí no somos justos según nos bailen el agua», aseveraba él mientras César Muñoz trataba de seguir con el programa.

Después, José Antonio Avilés se atrevía a señalar el motivo por el que la relación de Fran y Cayetano Rivera no es la misma de hace muchos años. Según el colaborador todo venía de un roneo que tuvo Fran Riera con Blanca Romero, la que fue pareja de su hermano.

Era entonces cuando César Muñoz le paraba los pies a José Antonio Avilés y le pedía que dejara hablar al resto. «Avilés ya, que parece que vas a presentar tú el programa«, le soltaba el copresentador de ‘Así es la vida’ dando paso a Alejandra Rubio. «Ojalá», le contestaba él. «Pues no, esta silla está ocupada», sentenciaba César. «Ten cuidado César», le advertía entonces Makoke. «No, no de aquí no me mueve», concluía el copresentador.