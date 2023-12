Avance semanal de ‘Pecado original’: El ultimátum de Kaya a Ender y la presión de Kerim

‘Pecado original‘, la exitosa serie turca diaria de Antena 3, inaugura el Año Nuevo con una explosiva próxima semana que llega repleta de novedades y giros, dónde lo más relevante será la consolidación del amor entre Yildiz y Kerim. La ficción sufrirá un parón el lunes 1 y retomará su emisión en su hora habitual el martes 2, ofreciendo por tanto cuatro nuevos episodios en la semana del 1 al 5 de enero de 2024 en Antena 3.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado Original’, Yigit daba el paso y pedía matrimonio a Lila y ella aceptaba la propuesta, mientras se disponían a comunicárselo a la familia. Por su parte, Ender y Sahika siguen con su particular cruzada y se tienden trampas mutuamente, algo que harta a Kaya, y que está poniendo en peligro a su matrimonio. Mientras que Yildiz se ha enamorado de Kerim y tenían una nueva cita que va a ser determinante.

En la próxima entrega de ‘Pecado original’, Kerim y Yildiz se empiezan a conocer de manera más profunda y hablan sobre su pasado. Mientras que Yigit y Lila deciden anunciar por fin sus planes de boda a la familia. Para ello, reúnen a todos en la empresa y les anuncian su compromiso, y aunque Halit cree que su relación no va a funcionar, les brinda su apoyo.

Mert, el socio de Kerim, teme que éste se meta en un triángulo amoroso entre Sahika y Yildiz, pero sobre todo le da miedo que se enamore de Yildiz, y trunque sus planes de desplumar el Holding Argun. Por su parte, Yildiz ya está enamorada de Kerim.

Mientras tanto, Asuman se inmiscuye en la vida de su hija, porque no le gusta nada Kerim y quiere que vuelva con Halit sea como sea. La madre de Yildiz urde un plan para que Halit siga teniendo interés en su hija, solo porque es multimillonario. Para que el empresario siga detrás de Yildiz, llama a Halit y le da una idea de decorar uno de sus barcos, y así él estará pendiente de su hija.

¿Qué pasará a lo largo de esta semana en ‘Pecado original’? Te anticipamos las próximas tramas de la serie turca del martes 2 al viernes 5 de enero que se ofrecerán tras ‘Amar es para siempre’, a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

‘Pecado original’ – Capítulos del martes, 2 de enero al viernes, 5 de enero

Kerim en ‘Pecado original’

Los próximos capítulos de ‘Pecado original’ van a estar marcados por la fiesta de disfraces para celebrar el cumpleaños de Caner. Entre tanto, la relación secreta entre Yildiz y Kerim sigue avanzando y se empieza a consolidar inesperadamente. Veremos sus primeros acercamientos, y de hecho, tras asistir a su primera cita se debatirán sobre si son compatibles como pareja, pero varias maniobras orquestadas por Sahika van a jugar en su contra, y van a hacer saltar todo por los aires.

Sin embargo, Kerim no deja de ser una persona que ha llegado al Holding con la intención de robar todo el dinero, algo que podría ponerse en peligro si inicia una relación con Yildiz. Su socio Mert, le presionará mucho para que no se olvide de su objetivo real. Por ello, Kerim tendrá que elegir entre ser un novio para Yildiz o un atracador. El joven se verá presionado para tomar una decisión: si ilusionarse con un nuevo amor o ceñirse a su plan de atracar la empresa Argun. Por su parte, Yildiz cada día estará más ilusionada con Kerim, de quién se ha enamorado, pero Halit no ceja en su intento de reconquista.

Por otra parte, una relación podría llegar a su fin. Ender y Kaya sufrirán una grave crisis por culpa de Şahika, pero la madre de Erim luchará con uñas y dientes por su matrimonio. Finalmente, Kaya le da un serio ultimátum a su mujer, y le fuerza a devolver las acciones o le perderá definitivamente. Ender se debatirá entre salvar su matrimonio y ceder su poder ante Sahika. Finalmente, para tratar de calmar a Kaya pero no dejar que Sahika le gane su partida, le asegura a su marido que va a entregar las acciones a sus hijos. Algo que convence a Kaya, que valora positivamente su decisión, sin embargo, desconoce que todo se trata de una trampa, ya que Ender no se ha despojado realmente de sus acciones. ¿Le pedirá el divorcio cuando descubra su gran mentira?

Yildiz, Kaya y Ender en ‘Pecado original’

Sahika en ‘Pecado original’