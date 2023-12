Ángela Portero, al borde del llanto en ‘De Viernes’ tras su tirón de orejas a Fran Rivera

Tras tres semanas escuchando a Ángel Cristo Jr., ‘¡De Viernes!’ ha contado este viernes con otro testimonio explosivo que dará mucho que hablar: el de Fran Rivera. El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri era el protagonista de ‘El scoop’ y era entrevistado por Santi Acosta. Una entrevista en la que el torero hablaba por primera vez del problema con las drogas que tuvo su madre. Algo que no gustaba nada a Ángela Portero.

«La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entra la puede destrozar, la destroza. Es verdad que yo durante mucho tiempo no he querido hablar de ello y lo negaba hasta que me he dado cuenta de que esta experiencia que es terrible vamos a utilizar para ayudar a alguien. Y a la primera persona a la que yo he ayudado con eso es a mi hija Cayetana», explicaba Fran Rivera.

«Un día le dije cariño todo lo que tu quieras, menos las drogas. A tu abuela le pasó esto. Tu abuela era así y entró aquí y se murió por culpa de la droga», aseveraba el torero. «Lo primero es aceptar que tienes un problema y que eres un drogadicto. Y yo entiendo que es muy difícil de salir de ahí y mi madre no pudo salir. Es duro, pero la echo mucho de menos pero si hubiera salido de la adicción, con mi madre como estaba la última época no, prefiero que se haya ido», proseguía contando Fran antes de que Ángela Portero le diera un tirón de orejas en plató.

Antes, Santi Acosta le preguntaba al torero cómo recordaba el día de la muerte de Carmina Ordóñez. «Yo estaba en la Línea y me llamó mi amigo íntimo y me dijo ha pasado algo con tu madre. Y yo lo vi claro cristalino, ya está mi madre se ha muerto», relataba Fran Rivera en la entrevista. «Fue terrible y el no poder vivir ese momento tranquilo. Esa época de la prensa fue muy dura, no respetaban nada», recordaba el torero.

Ángela Portero, disconforme con el testimonio de Fran Rivera

«Tras escuchar a Fran Rivera, Ángela Portero se mostraba rotunda contra Fran. Y es que la periodista fue una de las mejores amigas de Carmina Ordóñez. «A mí la verdad es que no me gusta, qué quieres que te diga. No me gusta que se toquen ciertos temas, sobre todo aquellos que nunca tocó Carmen en vida, he de reconocerlo», confesaba la periodista.

«Además creo que Carmen tenía un problema mucho más grave con las benzodiazepinas que con cualquier otra droga, porque además se automedicaba sin ningún tipo de control», destacaba Ángela Portero. «Y además no se tomaba 4 o 5 como dice Fran. Se tomaba, yo he estado con ella y he visto como colocaba la mesilla de noche y podían ser 15 o 20. Era una barbaridad y era imposible quitárselo», añadía la colaboradora.

Pero Santi Acosta le replicaba a su compañera que era ejemplar como Fran Rivera había aprovechado lo sucedido con su madre para dar una lección ejemplar a su hija. «Es la primera vez que lo hace, el poner a su madre de ejemplo», le decía el presentador.

Por su parte, Beatriz Archidona quería saber como recordaba Ángela Portero el día de la muerte de su amiga Carmina. «Fue horrible. Nosotros llegamos los primeros como a las 10:30 de la mañana, estaba todavía la policía y fue super duro. Casi todo el mundo estaba fuera porque era en julio. Al final se murió muy sola y muchos igual no estuvimos a la altura de muchas circunstancias, y se te queda un sentimiento de pena. Entiendo como está Fran, yo no soy su hija y me sigue creando un sentimiento doloroso hablar de esto», reconocía la periodista entre lágrimas.

«Ella se quedó muy sola porque todos queríamos llamar su atención para que se diera cuenta de donde se estaba metiendo. Y al final fue un problema de corazón pero yo creo que nos hizo sentir a todos muy mal. Sobre todo a sus hijos. Juliancito se fue de su casa 15 días antes», añadía Ángela.