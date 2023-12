Ana Guerra sorprende al anunciar su maternidad con Víctor Elías: «Nos viene un bebecito»

Ana Guerra y Víctor Elías confirmaban hace unas semanas que se darán el sí quiero en 2024. Pero ahora además la ex-concursante de ‘OT 2017’ ha ido más allá al confesar que está embarazada en una entrevista en exclusiva, en el podcast de Kapra, según informa Europa Press.

«Nos viene un bebesito», confesaba Ana Guerra con una sonrisa en la boca y mostrándose muy ilusionada. «¿Estás embarazada?», le pregunta entonces el entrevistador y ella empieza a brotar lágrimas de sus ojos muy emocionada.

«Es que me llevo tocando la tripita toda la entrevista», añadía Ana Guerra después de que el entrevistador le de la enhorabuena y le reconociera que se le notaba un poco que estaba muy feliz y no solo por la boda que prepara la canaria junto al actor de ‘Los Serrano’ y músico, Víctor Elías.

Tras ello, la cantante cuenta que está embarazada de dos meses y medio y que por tanto todavía es pronto. Asimismo, deja claro que si es niña le encantaría llamarle Alicia o Nur. «Me gusta Alicia. Nur también me gusta mucho. Pero Nur, Nur, no me gusta Nuria», añade.

Esta noticia llega después de que hace tan solo unas horas en otra entrevista para el diario ABC, Ana Guerra hablara de su futura maternidad. «Yo lo tendría ya. Pero Víctor y yo estamos en un momento de nuestras carreras maravilloso, y sin quitarte tiempo de trabajo no puedes dedicarte a tu bebé como se merece», recalca la intérprete.