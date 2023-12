Alexia Rivas, abatida por lo que le ha hecho Alessandro Lequio sin que nadie le pare: «Basta»

Alexia Rivas se ha visto claramente coartada y anulada durante su colaboración en ‘Vamos a ver’ por lo que le ha ocurrido con Alessandro Lequio en plena emisión y sin que el presentador, Joaquín Prat, haya intervenido como es debido para no dar lugar a episodios semejantes y nada acordes con la tele blanca y familiar de la nueva Mediaset.

El encontronazo ha sido a cuenta de la entrevista de Fran Rivera en ‘De Viernes’. «Fran siempre ha tenido la imagen de más elegante y más leal, pero ahora está haciendo lo mismo que está criticando de sus hermanos. Critica que su hermano Julián se haya sentado en la televisión a hablar mal y él de manera más elegante también está poniendo verde a su familia», ha criticado Alexia.

«Perdona, de Fran se pueden decir muchas cosas, pero con sus hermanos se comportó de diez», ha rebatido Alessandro Lequio, alineándose de parte del torero. «Julián se ha sentando igual que se ha sentado toda la familia a contar su verdad y a expresarse. Ya que estáis todos defendiendo a Fran, yo voy a defender a Julián Contreras», ha insistido la colaboradora.

«A lo mejor no conoces la historia de esta familia», ha tratado de desacreditarla el conde. «Sí la conozco», se ha defendido Alexia Rivas ante un Lequio que no paraba de exclamar que Fran Rivera mantenía a su madre (Carmina Ordoñez), a su hermano Julián e incluso al padre de este. «Que el dinero no lo es todo, Lequio», le ha confrontado la periodista.

«¿Pero cómo que no? ¿Qué me estás contando?», ha empezado a exaltarse Alessandro, siendo solo el principio de lo que estaba por llegar. «¡Que no me grites, que no me grites! Que yo también sé gritar», le ha frenado la joven al ver que Joaquín Prat, el verdadero moderador, se mostraba impasible. «Es que me tocas muchos las narices cuando hablas sin saber», le ha espetado el tertuliano en su afán por infravalorarla. «Sandra Aladro sí que sabe», ha añadido, instándole a hablar para que Alexia callara como si fuera él el conductor del programa.

«Ella sabe la parte de Fran, yo sé la parte de Julián», ha subrayado Rivas, reclamando que le dejaran dar su punto de vista sin éxito. «Que no, que sabemos la parte de la madre, la madre me lo contaba a mi. Es que dices imbecilidades», ha gritado sin control un Alessandro Lequio muy desagradable y gestualizando mucho a pocos centímetros de Alexia. «Oye, Alessandro, ya», se ha limitado a decir Prat al comprobar que la situación se estaba desmadrando. «Ya, ya, cortamos, cortamos», ha respondido Lequio siguiendo serias indicaciones de la dirección del magacín.

Alessandro Lequio tiene que disculparse con Alexia Rivas

«La diferencia es que a mi no me hace falta gritar e insultar a mis compañeros», ha lamentado una Alexia Rivas muy afectada e impotente por lo que le estaba tocando aguantar. «Imbécil no es ningún insulto eh», se ha excusado él. «Que ya basta», ha cortado Joaquín. «Hay clases y clases», ha apostillado Alexia para echar más leña al fuego.

Finalmente, trascurridos unos minutos y antes de finalizar la entrega de hoy de ‘Vamos a ver’, Alessandro Lequio no ha tenido más remedio que pedir perdón, probablemente obligado por sus jefes: «Si me permites, discúlpame por lo de antes, porque a veces a mi me puede la pasión y digo tonterías». «Ya lo veo, dices tonterías, bastantes», ha zanjado ella muy abatida con semejante bochorno.