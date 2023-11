Telecinco elige a Jesús Vázquez para presentar su nuevo gran formato que ‘roba’ a TVE

Parece que Jesús Vázquez vive un renacer televisivo pues se ha convertido en el presentador fetiche de la «nueva Mediaset». Tras presentar el regreso de ‘¡Allá tú!’ este verano, que ha renovado por una segunda tanda de programas para el prime time, el gallego fue el elegido para conducir ‘Desnudos por la vida’.

Coincidiendo con la promoción de este formato en el que famosos tratarán de darlo todo como strippers por una causa solidaria, Jesús Vázquez ya ha recibido el encargo para presentar otra de las grandes apuestas de entretenimiento de Telecinco para 2024.

Así, según avanza Vertele, Mediaset ha decidido que sea Jesús Vázquez el maestro de ceremonias del nuevo ‘Bailando con las estrellas’ que emitirá Telecinco bajo la producción de Bulldog TV, la productora de ‘Reacción en cadena’ que se mantendrá así en el prime time de la cadena tras arrebatarle la producción de ‘Supervivientes’ para dársela a Cuarzo Producciones.

Cabe recordar, que la primera edición de la adaptación española del formato internacional ‘Dancing with the stars’ fue emitida en TVE y presentada por Roberto Leal. Con ello, Jesús Vázquez tomará el testigo del sevillano en este revival y parece que se convierte en el presentador estrella de esta nueva etapa de Mediaset después de que en los últimos años haya encadenado numerosos fracasos como ‘Idol Kids’, ‘Top Star’, ‘First Dates Crucero’ o ‘The Bachelorette’.

Jesús Vázquez, nuevo presentador de ‘Bailando con las estrellas’

De este modo, Jesús Vázquez será el encargado de conducir la nueva adaptación del formato original británico ‘Strictly Come Dancing’ en el que también se basó el programa ‘Dancing with the stars’, que en España tuvo una primera etapa bajo la marca ‘¡Mira quién baila!’ entre 2005 y 2009 con Anne Igartiburu al frente y con Gestmusic en la producción.

En 2010, siguiendo los pasos de ‘Operación Triunfo’, Telecinco arrebató los derechos del formato a TVE y emitió una temporada de ‘¡Mira quién baila!’, renombrado después como ‘¡Más qué baile!’ por problemas legales con la cadena pública y con Pilar Rubio como presentadora.

Tras solo una edición, TVE volvía a recuperar el formato en 2014 recuperando el título de ‘¡Mira quién baila!’ y con Jaime Cantizano como nuevo presentador. Cuatro años después, en 2018, TVE apostaba de nuevo por el baile tras el gran éxito de ‘OT 2017’ y compraba los derechos de ‘Bailando con las estrellas’ con Roberto Leal y Rocío Muñoz Morales de presentadores.