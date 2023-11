Sofía Cristo da este corte de raíz a Gema López por su sonado desliz en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ se ha ‘salvamizado’ esta temporada fichando como colaboradoras a rostros más propios de programas de Telecinco, como Gloria Camila o Sofía Cristo, para participar en la sección ‘Más Espejo’. Precisamente ha sido la hija de Bárbara Rey la que este lunes, 6 de noviembre, ha dejado mal parada a Gema López, copresentadora del formato.

El magacín de Antena 3 había anunciado su presencia antes de dar paso a la publicidad. Según el cebo del programa, Sofía Cristo había entrevistado a su madre en una charla que había dejado grandes titulares. «Es la única vez que he tenido miedo. Le dije: ‘como me quites a mis hijos te mataré'», se escuchaba decir a la vedette sobre el momento en el que Ángel Cristo trató de arrebatarle a sus hijos.

Con las palabras de Bárbara Rey de fondo, Gema López aparecía junto a Sofía Cristo, a la que alababa por su valiente entrevista. «Sofía, creo que te has enfrentado a tu entrevista, yo creo, más complicada donde has hablado de todo», decía la periodista a su compañera que, inmediatamente, la asestaba un brutal corte en directo. «Bueno, es la única entrevista que he hecho», le corregía la DJ.

Gema López se defiende tras el abrupto corte de Sofía Cristo

Sin embargo, la copresentadora intentaba salir al paso de su error, asegurando: «Bueno, pero harás muchas más. Esta es la primera y ha sido complicada». De esta forma, defendía sus palabras, mientras continuaba dando algunas claves de cómo había sido la entrevista de Bárbara Rey a ‘Espejo Público’.

Esta ha sido la primera entrevista que la vedette ha concedido a su hija, Sofía Cristo, pero no ha sido la única entrevista que ha ofrecido en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, la pasada semana era la protagonista de ‘Joaquín, el novato’, el espacio presentado por Joaquín Sánchez en Antena 3, donde también participaron los dos hijos que la artista tuvo con Ángel Cristo.

Allí, Sofía reconoció pasarlo mal cada vez que le preguntan por la relación de su madre con el rey emérito, Juan Carlos I. «Cuando me preguntan por el tema del rey, lo paso mal. No me gusta hablar de ello», confesó. Además, admitió sentir alivio de que la gente sepa por fin lo que ocurrió.