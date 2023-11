Sandra Barneda para los pies a Makoke al insinuar esta directriz que ‘Así es la vida’ les obliga

Un día más, la entrevista de Ángel Cristo Jr. y lo que revela de su madre Bárbara Rey ha centrado los contenidos de ‘Así es la vida’. El programa de Sandra Barneda y César Muñoz ha hecho hincapié este jueves en lo que dice el hijo de la vedette sobre las fotografías que le hizo al rey junto a su madre y el supuesto chantaje al emérito.

Mientras todos los colaboradores defendían que Ángel Cristo Jr. está en todo su derecho de contar su versión de lo que él vivió con su madre y la relación con Juan Carlos I; Makoke trataba de defender a Bárbara Rey de forma insistente.

Hasta el punto de que Makoke quería desligar a Bárbara Rey de todo y del supuesto chantaje diciendo que ella fue una víctima de todo. Eso llevó a que Suso se enfrentara con ella y a que la colaboradora tratara de defenderse insinuando que en ‘Así es la vida’ había una directriz de defender a Ángel Cristo Jr, lo que obligaba a Sandra Barneda a intervenir.

«Makoke llevas toda la tarde cuestionando todos los datos, y entiendo que tú defiendas a Barbara porque es tu amiga, pero…», trataba de decirle Suso mientras Makoke le paraba para defenderse. «Vosotros también defendéis al hijo y yo puede tener mi opinión», aseveraba la ex de Kiko Matamoros. «¿Pero tú crees que el hijo que en todo miente?», le preguntaba entonces Suso a su compañera.

«No, lo que yo he visto a un hijo que decía hace dos años que su madre era la mejor del mundo y ahora en dos años ha cambiado totalmente su versión», contestaba Makoke al respecto de lo que le había preguntado su compañero antes de que Sandra Barneda se pusiera seria.

Sandra Barneda frena a Makoke: «No me gusta que se digan cosas que no son ciertas»

Y es que la presentadora no quería que se dejaran entrever cosas que no son verdad. «Quiero hacer un matiz, porque no me gusta que se digan cosas que no son ciertas. Aquí no defendemos a Ángel Cristo Jr. Aquí aceptamos todas las versiones y no me voy a cansar de repetirlo», sentenciaba Sandra Barneda.

«Porque acabas de decir que pasa que no puedo estar en contra si defendéis al hijo», le espetaba a Makoke. «Sandra, perdóname lo que digo es que no defiendo a mi amiga», trataba de justificarse la colaboradora. «Es que lo quiero dejar claro. Aquí lo que digo es que llame quien quiera y lo que digo es que las filtraciones aquí si es que existen o los desahogos aquí no los vamos a dar si no es en boca de Bárbara Rey o Sofía Cristo», terminaba advirtiendo Sandra.