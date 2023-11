Paloma García-Pelayo echa abajo lo que se emitió en ‘Y ahora Sonsoles’ y es inapelable

Paloma García-Pelayo daba una trascendental información durante su colaboración este miércoles en ‘Y ahora Sonsoles’. Ya saben que la veterana periodista ahora es habitual de la la competencia más directa de Ana Rosa Quintana, quien fue su jefa hasta hace unos pocos meses.

La tertuliana ofreció una notica de primera mano que tenía a un presentador de Telecinco como protagonista. Se trataba de Bertín Osborne, rostro ligado a la cadena de Mediaset por el formato ‘Mi casa es la tuya’. Y es que, Gabriela Guillen, expareja del cantante y madre de su futuro hijo en común, se sentó el martes en el plató del programa de Sonsoles dispuesta a romper su silencio sobre la separación y el embarazo.

La entrevista se centró en la gran incógnita que ha rondado todos estos meses. La dichosa prueba de paternidad que constate si el bebé que espera Gabriela Guillén es fruto de su relación con Bertín Osborne o no. Ella declaró que él no le ha pedido en ningún momento ninguna prueba de paternidad y, acto seguido, lanzó un ultimátum al comunicador: se realizará la prueba en cuanto nazca la criatura independientemente de si se lo pide o no para que nadie la ponga en duda nunca más.

Y sobre todo ello se ha pronunciado Paloma García-Pelayo un día después de esa conversación de Gabriela con Sonsoles Ónega. Lo ha hecho por boca de Bertín y ha transmitido que «está cansado» de que se hable sobre él en los programas. «No le gustó demasiado esta entrevista porque está cansado de la exposición. No le noté contento, no le gusta que se hable de esto», desveló la colaboradora.

Al hilo, la periodista compartió en ‘Y ahora Sonsoles’ que Osborne le ha confirmado su intención de hacerse esa prueba: «Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer es una prueba de paternidad, me lo volvió a confirmar».

Y señaló las contradicciones que ella detectó en la entrevista a Gabriela sobre el tema económico. Paloma García-Pelayo ha afirmado que «la vi un poquito nerviosa cuando insistía en la cuestión económica». Y ha asegurado que la joven no está diciendo la verdad en ese sentido porque el cantante sí le ha realizado una serie de transferencias económicas para cubrir gastos que vienen produciéndose desde el pasado mes de abril.

«No tiene nada más que decir, la información es la que dimos, está fechada, con cantidades y creo que no hay más que decir, pero es una evidencia que ella no dijo la verdad», ha sentenciado Paloma antes de recalcar que Bertín le ha prometido que, «si el hijo es suyo, se hará cargo de su manutención».