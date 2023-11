Gabriela Guillén se planta y lanza este órdago a Bertín Osborne en ‘Y ahora Sonsoles’

La exnovia de Bertín Osborne, Gabriela Guillen, se sentó este martes en el plató de ‘Y ahora Sonsoles‘ dispuesta a romper su silencio tras su separación. La joven de Paraguay se encuentra en la recta final de su embarazo, y son muchas las preguntas que el programa presentado por Sonsoles Ónega tenía para la madre del bebé de Bertín Osborne. La que un día fue novia del cantante fue muy clara sobre la futura presencia de Bertín en la vida de su hijo y sobre cómo terminaron las cosas entre ambos.

La entrevista arrancaba con la gran incógnita de estos meses atrás. La famosa prueba de paternidad que determinará si el bebé que esperá Gabriela Guillén es fruto de su relación con Bertín Osborne o no. La expareja del presentador ha asegurado que él no le ha pedido en ningún momento ninguna prueba de paternidad. Es entonces cuando ha lanzado un ultimátum al padre de su hijo: se hará la prueba independientemente de si Bertín se lo pide o no.

La joven calla los rumores sobre su acuerdo con Bertín

Otro de los temas estrella de la entrevista fue las supuestas transferencias que la empresaria de 36 años habría recibido por parte de Bertín por su embarazo durante los últimos meses. La colaboradora Paloma García-Pelayo fue directamente al grano, con pruebas en la mano: «Hay nueve transferencias desde abril». Es entonces cuando Guillén aclaró que las transferencias se trataban de meros detalles de pareja.

«Fui yo la que decidió no tener ninguna ayuda económica», sentenció la futura madre a los colaboradores para zanjar el tema de las «pagas» por su embarazo. «No es justo querer pagar tu conciencia, si eres padre, estate ahí«, reprochó Gabriella Guillén, refiriéndose a la ausencia de Bertín Osborne en todo el proceso del embarazo. «No quiero absolutamente nada de ti si no estás pendiente a la ecografía que te mando. Yo me siento sola», explicó a los colaboradores.

«En una relación tú das desinteresadamente, a mi nadie me ha mantenido por el hecho de que me haya quedado embarazada», recalcó la entrevistada. «A mi mis parejas me hacen regalos, no transferencias», respondió una de las colaboradoras a Gabriela, que no dudó en dejar clara su versión: «El siempre se ha ofrecido a ayudarme… no te estoy diciendo que no», aclaró la expareja de Bertín asegurando responder «desde su experiencia».

«No puedo obligar a nadie a ser padre»

La conversación llevaría mas tarde a hablar de la recta final de Gabriela, que se enfrenta a sus últimos meses de embarazo. Sobre si Bertín estará o no en el momento del nacimiento, Gabriela confesó: «Me gustaría que él quisiera, no tengo que obligarlo a ser padre si no quiere«, explicó la invitada. «Para mí que me mande un mensaje preguntándome si estoy bien es mucho más importante que una transferencia», aclaró Gabriela antes de abordar cuestiones como el apellido que llevará su bebé.

«Yo le voy a poner mi apellido», aseguró Guillen. A pesar de ello, explicó a los colaboradores que él, como padre, está en todo su derecho. «Lo más importante es la felicidad de mi hijo, si tiene una relación sana con su padre… voy a mirar por él«, aclaró la expareja de Osborne.

Gabriela Guillen contó también exclusiva cómo fueron esas últimas idas y venidas de la relación en julio de este año. «Yo lo dejé, lo veía muy agobiado y lo entiendo», explicó a los colaboradores. «Le dije, yo me hago cargo, olvídate de mi, voy a seguir mi embarazo sola», seguró la empresaria, para más tarde contar en directo que Bertín fue hasta Madrid para suplicarle volver. «Me dijo que íbamos a hacer esto del embarazo juntos», contó la joven.

Sin embargo, a día de hoy, la relación entre Bertín Osborne y la joven es cosa del pasado, y no hay ni rastro del cantante, que lleva varios meses huyendo de las cámaras. Sobre los focos también se le preguntó a la invitada que aseguró que «no ha recibido ni un solo euro por ninguna portada». Gabriela Guillén respondió así a la pregunta de los colaboradores de si había vendido fotos de su embarazo a las revistas. «A mí me obligaron a estar aquí, de alguna manera», sentenció la invitada.