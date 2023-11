Pablo Motos alza la voz en directo ante quiénes le llaman «facha» en ‘El Hormiguero’

Este martes, 31 de octubre, en la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero‘ Pablo Motos y sus colaboradores volvieron a ser muy duros con Pedro Sánchez, en esta ocasión, por su defensa de la amnistía. Tras comentar el tema del día, la jura de la Constitución de la princesa Leonor, en el espacio de Antena 3 abordaron la posible ley de amnistía.

Y es que este fin de semana, durante el Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno en funciones reconoció que estaba dispuesto a conceder esta medida de gracia a los políticos catalanes. Además, justificó esta decisión como «la única vía posible para que haya Gobierno en España».

Además, en el programa de Pablo Motos también comentaron la reunión que tuvo lugar este lunes entre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont en Bruselas. Por si la reunión ya de por sí fue polémica, y muy criticada por la oposición, más lo fue el hecho de que detrás del político exiliado se podía ver una fotografía enorme sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Juan del Val fue el primero en tomar la palabra. El escritor calificó lo sucedido de «algo absolutamente vergonzoso» y de una auténtica «humillación» para el PSOE. «No es el único gobierno posible, es el único gobierno posible para Sánchez», aseguró el marido de Nuria Roca, quien contó con el apoyo de todos sus compañeros. Según el periodista Rubén Amón, «el Estado pasa de perdonar a pedir perdón. Es la forma más extrema de humillarse y de rebajarse. A día de hoy el 1-O se puede repetir, porque los delitos que lo acompañan han sido totalmente aliviados».

El escritor y colaborador Juan del Val en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos se adelanta a posibles críticas: «Me rebelo absolutamente»

Por su parte, Miguel Lago tampoco se quedó atrás en sus críticas al líder socialista: «Yo no voté a Sánchez, pero va ser mi presidente cuatro años más. Por lo que me gustaría que mi presidente también me gobernara a mí. Tiene que preguntar a todos los españoles si estamos a favor de la amnistía». En ese momento, Rubén Amón quiso adelantarse a las posibles críticas: «Luego en las redes sociales dirán que esta tertulia es el reflejo de un grupo de fachas, que se rebela contra un gobierno progresista. Pero es que el escándalo es totalmente unánime, también lo es para los propios socialistas».

Tras esto, Pablo Motos tomó la palabra y, lo mismo que su compañero, se adelantó a estas críticas: «Me rebelo absolutamente a esta mierda de no poder tener libertad de expresión, a cambio de que no te digan una palabra». Unas palabras que se llevaron los aplausos del público presente en el plató.

«Esta tertulia es una tertulia de grandes fachas», bromeó Juan del Val

Juan del Val también quiso decir algo respecto a este tema: «El cuestionamiento de Sánchez y de todas sus medidas te convierte de inmediato en un facha. Pues fenomenal, pero la simplificación es un insulto a la inteligencia. Este gobierno no es progresista, por mucho que lo digan una y otra vez. Un gobierno en el que está Bildu y Junts no puede ser progresista». «Esta tertulia es una tertulia de grandes fachas«, bromeó el escritor.

Ante el silencio de María Dabán, Pablo Motos le espetó que «estaba callada para salvarse». Miguel Lago le animó para que se mojase sobre esta polémica: «Tienes dos minutos para igualarnos en fachas», bromeó el colaborador. Sin embargo, la periodista prefirió dar la callada por respuesta y pasar al siguiente tema de la tertulia.