Nuria Marín se sincera sobre su sueldo en Telecinco y lo que revela deja en shock

Nuria Marín es una de las presentadoras estrella de Telecinco. Tras saltar a la fama como conductora de ‘Cazamariposas’ poco a poco se ha convertido en uno de los rostros por excelencia de Mediaset España. Sin embargo, según ha revelado ella misma, en televisión no gana tanto como la gente se puede imaginar.

Además, no todos los presentadores están contratados con las mismas condiciones. Mientras unos tienen un acuerdo por el que cobran tengan o no programa, otros cobran por entrega emitida o están directamente en la nómina de una productora. Tal es el caso de Nuria Marín quien, tras la cancelación de ‘Cazamariposas’ y ‘Sálvame’, actualmente solo presenta ‘Socialité’ dos fines de semana al mes.

No obstante, la catalana también colabora en ‘Està passant’ de TV3 y próximamente se estrenará en la televisón pública de Catalunya como presentadora de ‘Love cost’, un nuevo dating- show para encontrar el amor. Aparte de su trabajo en televisión, la periodista también triunfa en TikTok con sus noticias del corazón.

Nuria Marín desvela que gana más con las redes que en televisión

Durante su última entrevista para ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio, Nuria Marín contó el motivo de su salto a TikTok: «Me lo hice por un desengaño profesional y porque, de repente, ya no salía tanto en la tele. Me encontraba que iba un día a la semana a ‘Socialaité’ y me veía desentrenada. Empecé a hacer TikTok para llegar en forma a ‘Socialité’ y me funcionó muy bien».

Al ser preguntada por sus ingresos, la presentadora confiesa que la televisión no es su principal fuente: «Gano más dinero con las redes, pero también trabajo mucho. Mucha gente de la profesión se reía de mí, pero muchísimo. Ahora me han venido a a pedir ayuda», sentencia. Nuria Marín no es la primera famosa que reconoce ganar más dinero en redes sociales que en la televisión.