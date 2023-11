Noemí Galera no tolera lo sucedido en ‘OT 2023’ con dos concursantes: «No quiero ver…»

Después de echarles la primera bronca de esta edición el pasado martes, Noemí Galera ha vuelto a tener que llamar la atención de los concursantes de ‘OT 2023’ este jueves justo antes de arrancar el primer pase de micros de cara a la gala 1 del próximo lunes.

Y es que Noemí Galera no va a tolerar como directora de la academia que alguno de los alumnos desaproveche las horas de trabajo y de estudio echándose la siesta. Así se lo ha dejado muy claro a todos pero sobre todo a Juanjo y a Martin.

«De 16:00 a 20:00 se trabaja. Me da igual haciendo el qué. A las 16:20 no quiere ver a nadie en la terraza sobando», advertía Noemí Galera antes de señalar a los dos concursantes. «Pero no dando una cabezadita, sino sobados, sobados«, recalcaba la directora de la academia sobre lo que había visto con Juanjo y Martin en ‘OT 2023′.

«Es la hora que tenéis para trabajar. Luego no vengáis con que no habéis tenido tiempo… De 16:00 a 20:00 se trabaja y, por la noche, se duerme«, recalcaba Noemí Galera. Además les avanzaba que les iban a dar tapones para los que se habían quejado por no poder dormir porque alguno ronca o porque escucha hablar al resto. «Había alguien que no podía dormir por el ruido, por si roncar, por si tal», explicaba la directora de la academia.

Y es que si hay algo que se repite en cada edición de ‘Operación Triunfo’ es lo poco que descansan los concursantes. «Descansad, por favor. Lo del orden yo ya paso. Es vuestra casa, pero lo del descanso es fundamental. Es que lleváis una tralla que si no descansáis… Vais a durar dos semanas, o menos», les advertía.

«De 16:00 a 20:00 se trabaja. Si no tenéis clase asignada, se estudia, se repasa… Lo que queráis, pero no quiero ver durmiendo a nadie», volvía a repetirles Galera.