‘OT 2023’: Así ha sido el primer pase de micros de la Gala 1 del lunes 27 de noviembre

Tras la gala inaugural de ‘OT 2023‘ en Amazon Prime Video, Noemí Galera y Manu Guix realizaron el pasado martes el primer reparto de temas a los 16 concursantes de ‘OT 2023’. La gala 1 del lunes 27 de noviembre se abrirá con el himno de Nil Moliner «Libertad» como canción grupal, y se cantarán temas de artistas como Los Diablos, Lola Flores, Amaia, Kylie Minogue o Ariana Grande, entre otros.

Los dieciséis concursantes oficiales de esta edición de ‘Operación triunfo 2023’ son Denna, Paul, Omar, Bea, Juanjo, Salma, Martin, Lucas, Naiara, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Suzete, Chiara, Álex Márquez y Violeta. Mientras que Lina de Sol y Edu se quedaron a las puertas de entrar, tras ser desechados en la gala 0.

Este jueves, la nueva generación de triunfitos se ha enfrentado a su primer gran examen dentro de la Academia, o lo que es lo mismo al primer pase de micros delante de los profesores. Así, el claustro de profesores ha podido valorar en cada área y ámbito el trabajo realizado por cada dúo de concursantes a día de hoy.

Antes de que los concursantes fueran mostrando cómo llevan sus actuaciones, Noemí Galera les echaba una nueva bronca para pedirles que de 16:00 a 20:00 horas trabajen. «No quiero ver a nadie tumbado echándose una siesta en la terraza. Es la hora para trabajar. Para dormir ya está la noche», les decía la directora de la academia.

Martin y Álex Márquez – «Tiroteo»

Los encargados de abrir fuego y enfrentarse al primer pase de micros de ‘OT 2023’ han sido Martin y Álex Márquez. Nada más escucharles, Noemí Galera confesaba que les veía «como desmayados». «Os falta algo de fuerza», les decía. «Hemos perdido el control. No había conexión y tú Alex has desafinado», destacaba Manu Guix pidiéndoles que sean uno.

«No os vengáis abajo, es el primer pase de micros», les pedía Mamen Márquez que también les pedía que tuvieran algo más de fuerza e intensidad. «La canción tiene simplicidad pero os falta energía», insistía Manu. «Hemos confundido tristeza con vacío y el estar lánguido. Yo quiero tener ganas de abrazaros», les insistía Abril Zamora.

Lucas y Omar – «Acalorado»

Los siguientes en someterse a su primer pase de micros eran Lucas y Omar, que esta semana cantan el tema «Acalorado» de Los Diablos. Tras su actuación, Noemí les criticaba que todos canten agachados como si tuvieran chepa y fueran Gollum. «Ha pasado lo mismo que lo que estaba bien aquí ya no lo está. Os habéis equivocado en la letra y habéis acabado desafinando. Falta que esté todo en su sitio. Y Omar a ti no se te oía, cuidado con el micro», apostillaba Manu Guix.

Por su parte, Mamen Márquez les pedía que tuvieran algo más de intención al cantar. «Había algo de miedo, pero me da tranquilidad porque creo que sabéis donde estáis. No perdamos la cosa divertida entre vosotros», añadía Abril Zamora.

Paul y Chiara – «El encuentro»

«Tiene un pintón esto que flipas», comentaba Noemí Galera nada más escuchar la primera actuación de Paul y Chiara. Algo en lo que coincidía Manu Guix asegurando que «tiene muy buen aspecto». «Pero ha habido imprecisiones que me gustaría no ver, ha habido algún momento de desafinación», destacaba el director musical.

Violeta y Denna – «Padam Padam»

¡Se avecina numerazo! Quedan cosas por pulir, pero Violeta y Denna nos pueden dejar una gran actuación el próximo lunes. «Esto va a ser un pelotazo, a ver si lo vemos en el Wizink Center», decía con orgullo Noemí Galera.

Cris y Ruslana – «Save your tears»

Los siguientes en salir eran Cris y Ruslana. Noemí Galera le pedía a ella que no se agobie por las anginas porque ya le gustaría a ella cantar así estando mala. «Suena muy bien, me gusta mucho Cris. Y Ruslana haces un trabajo de contención que te sienta super bien», les decía por su parte Manu Guix aunque comentaba que había un par de cosas técnicas que tenían que cambiar.

Suzete y Bea – «Young hearts run free»

Este primer pase de Suzete y Bea no ha sido nada bueno. De hecho, Noemí Galera no se ha contenido en decir que ha sido un «buñuelo». Más directo era Manu Guix al tacharlo de «desastre» y de que «ha salido como una mierda». «Es que parecen dos canciones, cada una por su lado y a veces no se os oye y la coreografía parecen dos distintas», sentenciaba Noemí. «Tiene que haber un cambio para el sábado que te cagas», añadía Manu.

Pese a todo, Mamen Márquez se mostraba contenta porque a ella si le habían hecho caso con el belting.

Juanjo y Selma – «A tu vera»

Juanjo y Selma han tenido un buen primer pase. Tanto Noemí Galera como Manu Guix han señalado que tiene mucho pintón y que pueden hacer otro de los numerazos de la primera gala de ‘OT 2023’ el próximo lunes.

Grupal – «Libertad»

Tras un primer intento en el que estaba quedando fatal, Manu Guix les interrumpía y pedía que volvieran a empezar.

