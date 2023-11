Noemí Galera tiene un enfrentamiento con los concursantes de ‘OT 2023’ y advierte represalias

Han pasado solo dos días desde el inicio de ‘OT 2023’ y el drama ya ha llegado a la academia. Noemí Galera reunió la mañana del miércoles a los quince concursantes en la sala de ensayos para protagonizar el primer ‘BroncOT’ de la edición. La directora se puso muy seria con los nuevos triunfitos y les llamó la atención por una serie de comportamientos en estos primeros días.

Con todos los concursantes reunidos, Noemi Galera ha dado comienzo a su primera bronca de la edición junto a uno de los profesores. La organización había encargado a los concursantes una serie de tareas que estos no habían realizado aún, y eso ha podido con los nervios de la directora. «Chicos, aquí hay un montón de gente trabajando para que vosotros estéis cómodos, para sacaros las cosas en medio, para que todo se vea mejor», comenzó Noemí.

La reprimenda de Noemí Galera a los chicos de la academia

También ha habido problemas con la puntualidad de los nuevos residentes de la academia, que no se adaptan aún a su apretado horario de clases. «Yo entiendo que es el principio y tenéis que acostumbraros al horario, pero no os encantéis», le advirtió la directora a los concursantes. «Esto va a saco, y quien no siga el horario pues…», dijo antes de lanzar su última advertencia.

Noemí Galera y los concursantes de ‘OT 2023’

«Hoy lo voy a permitir pero a partir de mañana el que no esté cuando suene el timbre en la clase no va a entrar, esto es así», sentenció Galera, que no está dispuesta a pasar ningún retraso más en los próximos días. Al parecer, algunos de los concursantes han estado llegando tarde a algunas de las clases. «Por respeto a los profesores, a la gente que está trabajando, por respeto a los compañeros», dijo para zanjar su pequeña reprimenda.

Con el tradicional #BroncOT, apodado así por el propio programa en su cuenta de ‘X’, queda verdaderamente inaugurada para muchos seguidores esta nueva edición de ‘Operación Triunfo’. En los siguientes días, podremos ver si a los concursantes cumplen con su horario y las tareas establecidas, o si por lo contrario, tendrán que recibir otro toque de la organización.